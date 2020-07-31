Керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях із номерами, які не відображаються в базі Національної поліції.

Про це йдеться в матеріалі “Королі доріг”.

Це унеможливлює нарахування їм штрафів за порушення правил дорожнього руху. При цьому їхні посади не належать до таких, яким передбачена державна охорона (а значить, і заходи “шифрування”), а інших причин використання “номерів прикриття” Єрмаком, Тимошенком і Шефіром в Офісі президента не повідомили.

Журналісти декілька разів фіксували, що, пересуваючись на авто з номерами прикриття, керівник Офісу президента Андрій Єрмак порушував правила дорожнього руху.

Зокрема, 15 липня знімальна група помітила, як Mercedes, яким користується Андрій Єрмак, виїхав із Офісу президента, попрямував у бік Верховної Ради, потім спустився вулицею Грушевського – і через подвійну суцільну повернув на зустрічну смугу, щоб дістатись столичного бутика Sanahunt.

“Mercedes, яким користується керівник ОП, має номерні знаки, за якими в єдиному державному реєстрі МВС не зареєстрований жодний транспортний засіб. Це означає, що Андрій Єрмак не отримає штрафів за перевищення швидкості, а якщо поліцейський спробує подивитись номер цієї автівки в базі, то його там не виявиться”, – мовиться у розслідуванні.

Номерні знаки “прикриття” має також і позашляховик BMW Х5, яким користується заступник Єрмака Кирило Тимошенко. Ці номери журналісти бачили на джипі у березні і в квітні цього року.

“Несправжні” номери також і у Audi А8, якою, як з’ясували журналісти, користується перший помічник президента Сергій Шефір.



“Схеми” звернулись із запитаннями до Офісу президента з проханням повідомити: на яких підставах приватні автомобілі керівника офісу, його заступника і першого помічника президента обладнані оперативними номерними знаками або номерними знаками прикриття.

“В Офісі Президента України відсутня будь-яка інформація щодо користування керівництвом Офісу Президента України так званими “номерами прикриття”, – мовиться у відповіді.

“Питання забезпечення безпеки, які делеговані правоохоронним органам, я не коментую”, – сказав Сергій Шефір у коментарі журналісту “Схем”.

Перелік посад, щодо яких застосовуються заходи державної охорони (що, в тому числі, дає змогу використовувати “номери прикриття”), перелічені у Законі України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” – і серед них немає посад помічників президента і керівників його офісу.

В Управлінні державної охорони на запитання про підстави використання таких номерів керівництвом Офісу президента заявили, що “управління державної охорони України не володіє такою інформацією, не є її розпорядником і не може повідомити будь-яких додаткових відомостей”.

Також журналістам вдалося зафіксувати, що номерні знаки “прикриття” використовує не лише міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, але і його охоронець, який супроводжує очільника МВС майже на всіх публічних заходах. Іще 30 січня знімальна група зафіксувала, як авто, яке возить охоронця Авакова з номерами, яких немає у базі МВС, залишало бутик Sanahunt під час святкування там дня народження товариша і бізнес-партнера Авакова Ігоря Котвіцького, перетинаючи подвійну суцільну смугу. Пізніше, 6 березня, журналісти також помітили це авто – але вже з іншими оперативними номерами.

За законом, очільник МВС як член Кабінету міністрів може претендувати на державну охорону, але за окремим погодженням президента або керівника УДО. Але в УДО відповіли, що їм невідомо про причини використання номерів прикриття ані Арсеном Аваковим, ані його охоронцем. У Міністерстві внутрішніх справ на запит журналістів до ефіру не відповіли.

Також “Схеми” виявили, що продовжують користуватися автівками зі спецсигналами і номерами “прикриття” колишні високопосадовці – колишній прем’єр Арсеній Яценюк і ексголова СБУ Василь Грицак.

Арсеній Яценюк і Василь Грицак не відповіли на прохання пояснити, на яких підставах пересуваються на автівках із номерами прикриття.