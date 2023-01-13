Комп'ютерний вірус, який пов'язують з російськими хакерами, атакував систему Королівської пошти (Royal Mail) Великої Британії. Йдеться про так званий "вірус-вимагач" Lockbit, який шифрує дані.

Про це повідомляє в BBC.

Після інциденту клієнтів пошти попередили про збої через “кіберінцидент” та закликали не надсилати міжнародні листи та посилки, доки фахівці розв’язують питання.

Як пише BBC, журналісти бачили повідомлення від хакерів про викуп у розмірі мільйонів доларів, де було написано: “Ваші дані викрадено та зашифровано”.

Джерела телерадіокомпанії запевнили, що існують обхідні шляхи, щоб відновити роботу системи.

Зауважується, що атаки програм-вимагачів є постійною загрозою для організацій у всьому світі, і атаки відбуваються майже щодня.

Ця ситуація є дуже важливою, оскільки Королівська пошта вважається “критичною національною інфраструктурою”, тобто має вирішальне значення для економіки Великої Британії.