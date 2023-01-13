Про це повідомляє в BBC.
Після інциденту клієнтів пошти попередили про збої через “кіберінцидент” та закликали не надсилати міжнародні листи та посилки, доки фахівці розв’язують питання.
Як пише BBC, журналісти бачили повідомлення від хакерів про викуп у розмірі мільйонів доларів, де було написано: “Ваші дані викрадено та зашифровано”.
Джерела телерадіокомпанії запевнили, що існують обхідні шляхи, щоб відновити роботу системи.
Зауважується, що атаки програм-вимагачів є постійною загрозою для організацій у всьому світі, і атаки відбуваються майже щодня.
Ця ситуація є дуже важливою, оскільки Королівська пошта вважається “критичною національною інфраструктурою”, тобто має вирішальне значення для економіки Великої Британії.
- РФ планує активізувати кібернапади проти України. Країна-агресор може направити їх на критично важливу інфраструктуру.
- Корпорація комп’ютерних технологій Microsoft планує розширити підтримку України до кінця 2023 року, зокрема Microsoft надасть технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів.
- Протягом листопада українська ІТ-армія паралізувала понад 900 російських онлайн-ресурсів, серед яких – Центральний банк РФ та воєнторги.