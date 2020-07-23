Національний банк України погіршив прогноз падіння реального ВВП в 2020 році, спровокованого "коронакризою", з 5 до 6 %.

Про це поінформували в прес-службі НБУ.

Відзначається, що українська економіка “впаде на 6 % у 2020 році, однак у наступні роки повернеться до зростання на рівні близько 4%”.

“Національний банк переглянув прогноз падіння реального ВВП у 2020 році, зумовленого коронакризою, з 5 % до 6 %. Найглибше падіння залишилося позаду – у другому кварталі”, – йдеться в повідомленні.

В НБУ уточнили, що в другому півріччі 2020 року економіка України “розпочала відновлення”.

У повідомленні наголошується, що пом’якшення карантину в нашій країні сприяє пожвавленню ділової активності: до повноцінної роботи вже повернулися більшість підприємств “найбільш постраждалого під час коронакризи сектора послуг”.

“Ситуація на ринку праці хоч і залишається гіршою за докризову, втім демонструє ознаки стабілізації. Стимулюючі заходи Національного банку, кредитні канікули, податкові пільги та розширення бюджетної допомоги з безробіття додатково підтримали бізнес-активність та приватне споживання”, – йдеться в повідомленні.

При цьому в НБУ прогнозують, що темпи відновлення економіки “будуть стримуватися все ще пригніченим споживчим та інвестиційним попитом”. Відзначається, що під час кризи жителі України істотно знизили витрати на товари не першої необхідності, а бізнес припинив втілення планів розвитку, переглянув штатні розписи та зарплатні фонди.

“З огляду на високий рівень невизначеності щодо поширення коронавірусу громадяни та підприємства, ймовірно, і надалі будуть достатньо стриманими в своїх споживчих та інвестиційних рішеннях. Повільний вихід із кризи інших країн, зокрема й наших торговельних партнерів, також обмежує можливості пришвидшення відновлення економіки”, – пояснили в НБУ.

У центробанку очікують, що в 2021-2022 роках українська економіка буде зростати “завдяки монетарним і фіскальним стимулам і посиленню зовнішнього попиту”, а головним драйвером економічного зростання “буде приватне споживання”.