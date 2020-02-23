Кількість заражених коронавірусом зросла до 79 тисяч 930 осіб. З них 2462 - загинули, з них 20 смертей вже було зафіксовано за межами Китаю.

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Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, в усьому світі зафіксовано 2462 летальних випадки.

За інформацією американського каналу CNN, за час поширення вірусу захворіло 79,930 чоловік.

Спалах коронавірусу в Італії

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Італії перевищила 100.

Місцева влада в північному регіоні Італії Ломбардії з понеділка, 24 лютого, зачиняє школи і скасовує публічні заходи. Зокрема, на невизначений термін було перенесено проведення футбольних матчів між командами “Аталанта” і “Сауссоло”, “Інтер” і “Сампдорія”, а також “Кальярі” і “Верона”.

Порожня вулиця в італійському місті Кодоньо

Саме в Ломбардії було підтверджено 89 випадків захворювання коронавірусом.

Коронавірус в Ізраїлі

Станом на неділю, 23 лютого, 231 людина в Ізраїлі проінструктована дотримуватися карантину.

Під карантином в країні опинилися 180 студентів і 19 вчителів трьох шкіл, які вступали в контакт з групою південнокорейських туристів.

Також рекомендовано дотримуватися карантину було 12 ізраїльським поліцейським і 20 працівникам ізраїльського управління парків, які мали тісний контакт з туристами.

Спалах коронавірусу в Ірані

Згідно з офіційною інформацією іранської влади в країні вже 8 людей загинули від короонавірусу, а 43 інфіковані.

За минулу добу було підтверджено 15 нових випадків захворювання.