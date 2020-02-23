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Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, в усьому світі зафіксовано 2462 летальних випадки.
За інформацією американського каналу CNN, за час поширення вірусу захворіло 79,930 чоловік.
Спалах коронавірусу в Італії
Загальна кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Італії перевищила 100.
Місцева влада в північному регіоні Італії Ломбардії з понеділка, 24 лютого, зачиняє школи і скасовує публічні заходи. Зокрема, на невизначений термін було перенесено проведення футбольних матчів між командами “Аталанта” і “Сауссоло”, “Інтер” і “Сампдорія”, а також “Кальярі” і “Верона”.
Порожня вулиця в італійському місті Кодоньо
Саме в Ломбардії було підтверджено 89 випадків захворювання коронавірусом.
Коронавірус в Ізраїлі
Станом на неділю, 23 лютого, 231 людина в Ізраїлі проінструктована дотримуватися карантину.
Під карантином в країні опинилися 180 студентів і 19 вчителів трьох шкіл, які вступали в контакт з групою південнокорейських туристів.
Також рекомендовано дотримуватися карантину було 12 ізраїльським поліцейським і 20 працівникам ізраїльського управління парків, які мали тісний контакт з туристами.
Спалах коронавірусу в Ірані
Згідно з офіційною інформацією іранської влади в країні вже 8 людей загинули від короонавірусу, а 43 інфіковані.
За минулу добу було підтверджено 15 нових випадків захворювання.
В Ірані вирішили на тиждень закрити школи і університети в 14 провінціях, включаючи Тегеран.
Коронавірус в Південній Кореї
Кількість підтверджених випадків захворювання атиповим китайським коронавірусом в Південній Кореї збільшилася до 602, при цьому п’ятеро людей вже померли від вірусу.
Близько 55% хворих, за інформацією місцевої влади, пов’язані з однією релігійною організацією.
Шкільні канікули в країні продовжені на тиждень.