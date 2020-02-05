Смертність в Китаї від зараження новим коронавірусом зростає і ніяких ознак уповільнення не спостерігається. Через спалах почалася друга евакуація американців з країни, Англія і Франція закликали своїх громадян покинути Китай. Hyundai призупинив виробництво на південнокорейських автозаводах, а нафтова індустрія почала занепадати.

Про це пише The New York Times.

Число смертей наближається до 500

Число загиблих в результаті спалаху захворювання на коронавірус продовжує зростати, збільшившись до 490.

Наразі через цю епідемію померло більше людей, ніж в результаті важкого гострого респіраторного синдрому (SARS), спалах якого стався в 2002-2003 роках і забрав життя 349 осіб.

Зазначається, що за останніми даними Китайської комісії з охорони здоров’я, у вівторок, 4 лютого, загинуло 65 осіб і ще 3 887 чоловік заразилися. На сьогоднішній день інфіковано 24 324 особи.

Експерти в галузі охорони здоров’я кажуть, що число загиблих може збільшитися через велику кількість інфекцій. Вони попереджають, що їм все ще не вистачає даних, щоб однозначно сказати, наскільки смертоносний новий коронавірус.

Водночас, багато жителів Уханю вважають, що число загиблих набагато вище, ніж офіційні дані, тому що люди з симптомами грипу не звертаються до лікарів через надмірно завантажені лікарні. Більш того, система охорони здоров’я там настільки перевантажена, що більшість випадків не діагностуються через брак наборів для тестування.

При цьому, число людей, видужуючих від вірусу, також зростає, що говорить про те, що план лікування працює. У вівторок 262 людини були виписані з лікарень. Число підозр на захворювання на коронавірус також зменшується протягом двох днів підряд.

За даними офіційних осіб, дві третини з тих, хто помер від коронавірусу – чоловіки. Більше 80 % були старше 60 років, і вони, як правило, мали вже істотні захворювання, такі як серцево-судинні захворювання або діабет.

Почалася друга евакуація американців з Китаю

Сполучені Штати Америки почали другу повітряну евакуацію американських громадян з Китаю.

“Два літаки вилетіли з Уханя в Сполучені Штати”, – йдеться в вечірній заяві держдепартаменту.

Очікується, що, як і перші евакуйовані, пасажири з Уханя будуть доставлені на військову базу, де вони будуть залишатися до отримання результатів медичних аналізів.

Перші евакуйовані вилетіли з Уханя 29 січня, їх літак зупинявся в Анкориджі, щоб дозаправитися і дати пасажирам можливість пройти попередні огляди. Потім Боїнг-747 продовжив політ на авіабазу в Ріверсайді, штат Каліфорнія.

Англія і Франція закликали своїх громадян покинути Китай

Британія і Франція у вівторок випустили попередження для своїх громадян в Китаї, закликаючи всіх покинути материк, щоб мінімізувати ризик зараження.

“Якщо ви перебуваєте в Китаї і можете виїхати, ви повинні це зробити”, – йдеться в заяві міністерства закордонних справ Великобританії.

МЗС Франції видало аналогічне попередження.

“В якості запобіжного заходу рекомендується, щоб французи, зокрема сім’ї, які не мають суттєвих причин залишатися в Китаї, тимчасово покинули країну”, – йдеться в попередженні.

Hyundai призупинив виробництво на південнокорейських автозаводах

П’ятий за величиною виробник автомобілів в світі Hyundai заявив, що він припиняє виробничі лінії на своїх автомобільних заводах в Південній Кореї через серйозні проблеми в ланцюжку поставок через коронавірус.

Зазначається, що багато автозаводів в Китаї, в тому числі заводи Hyundai, Tesla, Ford і Nissan, також закрилися через вірус. Однак заводи Hyundai в Південній Кореї будуть першими, які закриються за межами Китаю.

“Компанія розглядає різні заходи, щоб мінімізувати збої в роботі, включаючи пошук альтернативних постачальників в інших регіонах”, – зазначили в Hyundai.

Експерти наголошують, що Hyundai має всесвітню мережу заводів, включаючи заводи в Росії, Туреччині, Чехії, які, ймовірно, можуть компенсувати втрату виробництва в Кореї. Але зупинка виробництва на корейських заводах компанії може сигналізувати про подальші збої у виробників, які залежать від деталей з Китаю. Чим довше китайські фабрики залишаються закритими, тим вище ризик браку ключових компонентів.

Нафтова індустрія почала занепадати

Виробники нафти і природного газу постраждали від низьких цін на сировинні товари в минулому році і тепер знову очікують різкого падіння світових цін на свою продукцію. Очікується, що вони готуються скоротити інвестиції в розвідку і видобуток.

Ціна на нафту в Західному Техасі в понеділок впала нижче 50 доларів, що всього на 20 % менше, ніж за місяць. Після невеликого відновлення у вівторок вранці ціна впала ще більше.

Лише через декілька тижнів після спалаху вірусу, щоденний попит на китайську нафту вже знизився на 20 відсотків через скорочення авіаперевезень, автомобільних перевезень і виробництва. Китай закуповує в Сполучених Штатах тільки близько 200 000 барелів у день нафти і рафінованого транспортного палива. Але нафта є глобальним товаром, і контрольні ціни встановлюються на світових ринках, а не на внутрішньому ринку. Нижчі ціни означають більш низький прибуток.

“Ворог – це вірус, а не китайці”

У вівторок генеральний консул Китаю в Нью-Йорку Хуан Пін публічно подякував китайсько-американському співтовариству і іншим стурбованим американцям за допомогу в боротьбі зі спалахом коронавірусу.

Однак Пін розкритикував те, що американський уряд жорстко обмежив поїздки в Китай і з Китаю. Найбільше критики зазнало рішення про евакуацію американського консульства в Ухані, міста, де був вперше виявлений спалах.

“Я наголошую: “Вірус – це ворог, а не китайці”, – сказав він.

Реакція Сі Цзіньпіна

Лідер Китаю Сі Цзіньпін в понеділок скликав друге спеціальне засідання Комуністичної партії. Це було тільки другим його публічним виступом, оскільки уряд Уханю з 23 січня помістило місто в карантин. Це рішення було майже безумовно схвалено на найвищих рівнях в Пекіні. Понад тиждень тому Сі Цзіньпін відправив прем’єра Лі Кецяна в Ухань.

Лідер Китаю назвав спалах “серйозним випробуванням китайської системи і здатності до управління”. Він закликав чиновників не чинити опір наказам і не дозволяти “бюрократизму” сповільнювати зусилля уряду по контролю над спалахом.

“Ті, хто не підкоряється єдиному командуванню або ухиляються від відповідальності, будуть покарані”, – сказав Сі Цзіньпін.

Перша смерть Гонконгу і заклики закрити кордон

У вівторок 39-річний чоловік в Гонконзі помер від коронавірусу. Це була перша смерть від спалаху в Гонконгу, і друга за межами материкового Китаю.

Хоча Гонконг має загальну територію з материковим Китаєм, ця територія не так сильно постраждала від спалаху, і має тільки 17 підтверджених випадків. Наприклад, в сусідньому місті через кордон, в Шеньчжені, були зареєстровані сотні випадків.

У зв’язку з цим, уряд Гонконгу був змушений закрити свої кордони з материковим Китаєм. Всі крім трьох прикордонних контрольно-пропускних пунктів були закриті ще в понеділок.

Зазначається, що через пункти пропуску, що залишилися, тисячі туристів з материкового Китаю як і раніше можуть потрапити в Гонконг. Тому в понеділок понад 2500 медичних працівників оголосили страйк, вимагаючи закрити кордон повністю.

Чи зможе Китай прогодувати 1,4 мільярда осіб?

Побоюючись, що епідемія може тривати тижні або навіть місяці, сім’ї по всьому Китаю скуповують продовольство, через що магазинам і супермаркетам стає складніше зберігати свіжі продукти на складі.

У багатьох місцях перекриті дороги, що уповільнює доставку на вантажних автомобілях і підвищує транспортні витрати.

Китайські чиновники пообіцяли, що в Ухані проблем з продуктами харчування не буде. Водночас, один з найбільших в країні центрів з вирощування, торгівлі та відвантаження овочів – Shouguang почав безкоштовно доставляти продукти в закрите місто.

Фармацевти в пошуках вакцини

Фармацевтична компанія GlaxoSmithKline приєдналася до всесвітньої роботи над вакциною від нового коронавірусу, прагнучи розробити тип лікування, який значно збільшить захист.

Цей підхід заснований на використанні агента, відомого як ад’ювант, який допомагає створити більш сильний і тривалий імунітет проти інфекцій, ніж може забезпечити вакцина.

“Використання цієї технології дозволяє вченим набагато швидше виробляти вакцини і робити їх доступними для більшої кількості людей”, – зазначив виконавчий директор Коаліції за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемії Річард Хетчетт.

Зазначається, що в загальному більше дюжини біотехнологічних компаній і академічних груп працюють над коронавірусними вакцинами.

На борту японського лайнера 10 пасажирів захворіли на коронавірус

У десяти пасажирів круїзного лайнера, що знаходиться в карантині в Йокогамі (Японія) підтвердилося захворювання на коронавірус.

Корабель, на борту якого перебувало близько 3700 чоловік, прибув до Йокогами у вівторок, але влада помістила їх в карантин. Пасажири з позитивним результатом були доставлені на японському кораблі берегової охорони в лікарню. Решта пасажирів повинні залишатися в карантині на борту.

Самотні уханські тварини

Поки Ухань на карантині, добровольці намагаються знайти і допомогти тисячам домашніх тварин, які залишилися одні. Їх власники, виїжджаючи з міста на час китайського нового року, залишили запас їжі і води всього на кілька днів, тепер в соціальних мережах вони шукають тих, хто зможе врятувати їх улюбленців від голоду.

Уханська асоціація захисту дрібних тварин, яка забезпечує домашніх тварин їжею і водою, заявила, що за останній тиждень вона допомогла понад 600 домашнім тваринам.

Один житель Ухані також розповів, що його команда добровольців врятувала понад 1000 тварин з 25 січня. За їхніми оцінками, всього без нагляду в місті залишилися близько 50 000 тварин.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.