За добу кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом Covid-19 зросла до 1361 осіб. У той же час, завдяки новому методу діагностики, кількість тих, що заразилися різко зросла до майже 60 тисяч осіб.

#Букви зібрали всю актуальну інформацію на сьогодні.

12 лютого повідомлялося, що кількість тих, хто заразилися коронавірусом становить близько 45 тисяч осіб у всьому світі. Але, завдяки новій методиці діагностики, медики за добу виявили зараження ще у 15 тисяч осіб.

Таким чином, кількість тих, хто заразилися, на даний момент становить 60 тисяч 329 осіб.

Про це свідчить карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Медики з Китаю тепер діагностують можливе зараження коронавірусом не тільки за допомогою спеціально розроблених тест-систем, але також за допомогою комп’ютерної томографії. Завдяки проведенню томографії, можна відразу ж побачити – чи є у людини пневмонія, викликана коронавірусом.

У той же час збільшилася кількість захворівших за межами материкового Китаю. У Гонконзі і Сінгапурі таких по 50.

Для посилення медперсоналу в Ухані, епіцентрі поширення коронавірусу, влада Китаю направить туди 2600 військових медиків. Вони будуть займатися безпосереднім лікуванням вже госпіталізованих.

На думку Національної комісії з охорони здоров’я Китаю, станом на 11 лютого, зафіксовано зниження динаміки заражень коронавірусом.

У комісії пояснили, що протягом останнього тижня, з 6 по 11 лютого, кількість нових випадків зараження зменшилася.

Коронавірус на лайнері Diamond Princess

Зараження новим коронавірусом підтвердили у ще 44 пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess в Японії.

У міністерстві охорони здоров’я Японії повідомили, що перевірки на наявність вірусу у цих пасажирів дали позитивний результат.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що стан українців, заражених китайським коронавірусом на лайнері Diamond Princess, залишається задовільним.

“Стан і чоловіка, і жінки, які зараз знаходяться в лікарнях Токіо, задовільний, вони перебувають під постійним наглядом лікарів. З ними підтримується зв’язок”, – розповів директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

В Ухані лікарі піднімають настрій пацієнтам, зараженим вірусом, танцями

У китайському місті Ухань, де почався спалах нового коронавірусу, лікарі й пацієнти влаштували танці в карантинному пункті.

За допомогою ретельно продуманих рухів рук і розгойдуючих кроків медичний персонал в захисних костюмах, рукавичках і масках спробував розважити і підтримати пацієнтів, заражених коронавірусом.

“Ми сподіваємося зробити атмосферу більш активною, щоб пацієнти час від часу робили дихальні вправи і танцювали”, – пояснила старша медсестра в лікарні Чжуннань Чень Сяоянь.

За її словами, танці під веселу китайську пісню про червоні кольори, можуть посприяти одужанню заражених.

“Формула-1” відстрочила гонку в Китаї через спалах коронавірусу

“Формула-1” відстрочила проведення Гран-прі в Китаї через спалах нового коронавірусу.

Промоутер Гран-прі Китаю Juss Sports Group провів переговори з Федерацією автомобільного та мотоциклетного спорту Китайської Народної Республіки та Шанхайською адміністрацією спорту і прийняв рішення попросити про відстрочку змагань.

“У зв’язку з тим, що Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила коронавірус глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, “Формула-1″ разом з керівним органом FIA (Міжнародна автомобільна федерація – ред.) спільно вирішили прийняти запит щодо відстрочки, щоб забезпечити здоров’я і безпеку персоналу , учасників чемпіонату та фанатів”, – зазначили в Формулі-1.

Організатори змагання і FIA повідомили, що мають намір стежити за розвитком ситуації і готові до узгодження інших дат проведення змагань “в кінці року, якщо ситуація покращиться”.

У Британії почали тестувати вакцину від китайського коронавірусу

У Імперському коледжі Лондона почали тестувати на мишах вакцину від китайського атипового коронавірусу.

“Ми тільки що помістили вакцину в мишей. Сподіваємося, що протягом наступних кількох тижнів ми зможемо визначити реакцію у цих мишей, в їх крові, антитіл на коронавірус”, – розповів дослідник Лондонського коледжу Пол Маккей.

При цьому британські вчені не можуть бути впевнені, наскільки в даний момент просунулися в дослідженнях по розробці вакцини проти коронавірусу їх колеги по всьому світу.

У Імперському коледжі сподіваються, що прискорити процес пошуку вакцини допоможе дослідження вірусу SARS, який пройшов по світу близько двох десятиліть тому.

Коронавірус в Україні

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що затримка евакуації українців з китайського міста Ухань пов’язана з мінімізацією ризиків до нуля, і ні про які зриві не йдеться.

“Ми продовжуємо шукати можливість, щоб провести евакуацію таким чином, щоб не створювати додаткові ризики для місцевого населення [в Україні]. Це головне завдання”, – сказав Гончарук, підкресливши, що” є тонкощі в тому, як поводиться”.

“Укрпошта” з 12 лютого призупинила отримання посилок для відправки в Китай.

“У зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів в Китай на невизначений термін прийом всіх видів відправлень в Китай тимчасово призупинено. Всі відправлення, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені”, – сказано в релізі.

В “Укрпошті” зазначили, що Всесвітня організація охорони здоров’я поки не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони через поширення коронавірусу 2019 nCoV.