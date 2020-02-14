Динаміка зараження коронавірусом Covid-19 з Китаю йде на спад. За минулу добу померли близько 20 людей. Діагностували зараження - у майже 5 тисяч осіб.

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За офіційними даними державного комітету з питань охорони здоров’я Китайської народної республіки, кількість померлих від коронавірусу склала 1380 осіб.

Число підтверджених випадків зараження фіксується на позначці 63 тисячі 851 особа.

Китайська влада повідомила, що 6 723 особи вилікувалися і були виписані з лікарень.

Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, число хворих коронавірусом досягло 64 тисяч 437 осіб.

Також повідомляється, що від коронавірусу померли 1383 людини, а успішно завершили лікування – 6886 осіб.

Лідером серед поширення вірусу залишається Китай і провінція Хубей.

ВООЗ прогнозує, що коронавірусом можуть заразитися до 65% населення Землі

Згідно з моделлю Лонджін, кожен інфікований коронавірусом Covid-19 при звичайних умовах заражає ще двох або трьох осіб.

Таким чином, при несприятливому сценарії, заразитися коронавірусом можуть до двох третин населення Землі.

Радник при Всесвітній організації охорони здоров’я Айру Лонджін, який також очолює центр по статистиці інфекційних хвороб в університеті Флориди, вважає, що сповільнити поширення коронавірусу можуть тільки карантинні заходи.

Побудована Лонджіном модель спирається на дані, згідно з якими кожен інфікований при звичайних умовах заражає ще двох або трьох осіб.

За словами експерта, навіть якщо зменшити цей показник удвічі, вірусом заразиться третина жителів земної кулі.

Apple відновить роботу магазинів в Китаї

Компанія Apple прийняла рішення відкрити деякі магазини в Пекіні, які раніше були закриті у зв’язку з спалахом коронавірусу.

У п’ятницю, 14 лютого, компанія має намір відкрити деякі магазини в Пекіні. Вони будуть працювати за скороченим графіком – з 11 до 18 годин, а не з 10 до 22, як раніше.

Інші магазини Apple на материковому Китаї (в Шанхаї і Шеньчжені) залишаться закритими, оскільки країна продовжує боротися зі спалахом коронавірусу.

На сайті компанії розміщено спеціальне повідомлення для клієнтів з Китаю, де сказано, що потрапити в магазин можна буде тільки в масці і після перевірки температури.

“З міркувань суспільної охорони здоров’я і профілактики деякі роздрібні магазини тимчасово закриті. Будь ласка, перевірте сторінку роздрібного магазину для визначення його годин роботи. Перш ніж увійти до відкритого роздрібного магазину, надіньте маску і пройдіть температурний тест”, – йдеться в повідомленні.

В Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу

В Японії зафіксовано першу смерть від коронавірусу Covid-19, осередок якого знаходиться на материковому Китаї.

Міністр охорони здоров’я Японії Катсунобу Като уточнив, що від коронавірусу померла 80-річна жінка в префектурі Канагава, яка межує з Токіо.

“Зв’язок між новим коронавірусів і смертю жінки досі неясний. Але це перша смерть людини з позитивним результатом”, – сказав міністр.

Коронавірус може жити на поверхні предметів більше тижня

Вчені прийшли до висновку, що коронавірус Covid-19 може вижити на поверхні неживих предметів більше тижня.

За даними центру США по контролю і профілактиці захворювань (CDC), в даний час неясно, чи може людина заразиться Covid-19, торкаючись поверхні або об’єкта, на якому є вірус, а потім торкаючись свого рота, носа або, можливо, очей.

Через те, що про Covid-19 відомо зовсім небагато, дослідники використовують дані по подібним коронавірусу, таким як SARS і MERS. Досліджуючи літературу по всім доступним людським і ветеринарним вірусам в цьому сімействі, фахівці виявили, що патогенні мікроорганізми людини можуть зберігатися на поверхні і залишатися заразними при кімнатній температурі протягом дев’яти днів. Для порівняння: вірус кору може жити на забруднених поверхнях до двох годин.

“Низька температура і висока вологість повітря ще більше збільшують термін їх життя”, – зазначив лікар з Університетської лікарні Грайфсвальда Гюнтер Кампф.

Коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що українці, які зараз знаходяться в китайському місті Ухань і виявили бажання евакуюватися в зв’язку з пандемією коронавірусу, зможуть повернутися вже в наступну середу.

“Ми маємо вже прийняте рішення, узгоджене з усіма міністерствами, які входять в оперативний штаб. На сьогодні прийнято рішення, що у вівторок буде відправлений літак, і в середу громадяни будуть в Україні. В Україну приїдуть тільки ті громадяни, які не мають симптомів, які є здоровими, яких перевірила китайська влада”, – сказала Скалецька.

За її словами, українців з Китаю буде супроводжувати бригада українських медиків.

Народний депутат від фракції “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк назвала китайський атиповий коронавірус “маркетинговим ходом”.

За її словами, думки народних обранців з приводу атипового коронавірусу сильно розділилися.

“Депутати нашої фракції розділилися. Одні вважають, що коронавірус – це дійсно загроза, а інші, що це маркетинговий хід, щоб продати побільше масок”, – сказала Василевська-Смаглюк.

При цьому вона підкреслила, що сама належить до другої категорії.

“Я належу до другої категорії і вважаю, що це маркетинговий хід, але про всяк випадок запаслася респіраторами. Купила 10 штук по 150 гривень”, – заявила нардеп.

Також Василевська-Смаглюк заявила, що українська влада у випадку з вірусом сподівається на “а раптом пронесе”.