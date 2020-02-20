Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 з Китаю досягла 75 тисяч 725. З них 2 тисячі 128 осіб померли.

#Букви зібрали актуальну інформацію на даний момент.

За даними Національної комісії з охорони здоров’я КНР, на території країни коронавірусом заразилися 74 тисячі 576 осіб. З них померли в результаті захворювання 2 тисячі 118 осіб.

Зараз коронавірусом хворіють 56 тисяч 303 людини. З них близько 12 тисяч осіб у важкому стані, а ще 16 тисяч – вилікувалися і виписані з лікарень.

За добу в країні зафіксували 394 нових випадки зараження і 114 смертельних випадків.

У Гонконзі зафіксували 65 заражень, в Макао знайшли десять інфікованих, на Тайвані заразилися 24 людини.

За даними карти поширення коронавируса від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, в результаті зараження китайським коронавірусом померли 2128 осіб. Вилікувалися і були виписані з лікарень 16 353 осіб.

Тобто у всьому світі за добу від коронавірусу померла 81 особа.

Розробка вакцини від коронавірусу

Уряд Австралії заявив про готовність виділити два мільйони австралійських доларів на розробку вакцини проти коронавірусу з Китаю. Ця сума дорівнює 1,3 мільйони доларів США.

Відповідне рішення було прийнято після зустрічі членів уряду з провідними австралійськими дослідниками.

Гроші виділили з Фонду медичних досліджень майбутнього (MRFF) для відкриття грантової програми по розробці вакцини проти коронавірусу.

Французька фармацевтична компанія Sanofi Pasteur займеться розробкою вакцини проти нового типу коронавірусу Covid-19.

Компанія буде використовувати результати попередньої роботи по розробці вакцини проти SARS. Такі дослідження, зокрема, вела Protein Sciences, придбана Sanofi в 2017 році.

Закінчився карантин на лайнері Diamond Princess

Перші пасажири круїзного лайнера Diamond Princess, який був 14 днів на карантині через спалах коронавірусу, зійшли на землю в порту Йокогами (Японія).

Через спалах коронавірусу Covid-19 на борту круїзного лайнера, були заражені 542 пасажири і члени екіпажа.В цілому, на борту лайнера було 3,7 тисячі осіб.

Пасажири, які покинули лайнер, поїхали на таксі і автобусах, які очікували їх в порту.

Далі планується, що лайнер покинуть ще 500 осіб, у яких за час карантину так і не виявили симптомів коронавірусу.

Ті пасажири і члени екіпажу, хто мав негативний результат, але знаходився в каютах з зараженими людьми, поки залишаться на борту для додаткового карантину.

На борту судна зараз пасажири з більш ніж 50 країн. У зв’язку з цим епідеміологи побоюються, що судно може стати джерелом нової хвилі глобальних інфекцій, незважаючи на карантинні заходи.

В Ірані зафіксували перші випадки захворювання коронавірусом

В Ірані зафіксували перші випадки зараження смертельним китайським коронавірусом.

У міністерстві охорони здоров’я Ірану повідомили, що аналізи двох осіб на зараження коронавірусом дали позитивний результат. Хворі перебувають у місті Кум, їх громадянство не уточнюється.

У Південній Кореї кількість хворих коронавірусом зросло до 51

У Південній Кореї підтвердили 20 нових випадків зараження коронавірусів COVID-19 з Китаю, в результаті чого кількість інфікованих зросла до 51.

На місці допускають, що число заражених може вирости, оскільки інфіковані відвідували церковні зібрання та комунікували з багатьма людьми.

Медики вважають, що переносником вірусу була 61-річна жителька міста Тегу. Було встановлено, що вона точно заразила 15 людей. Ще зі 166 вона спілкувалася в різний час. У неї підтвердили зараження ще 10 лютого. Вона була на тих же церковних зібраннях, що й деякі інші пацієнти, а також прямо контактувала з пацієнтом, який потрапив до лікарні до неї.

Також жінка була в Сеулі. Після цього там коронавірус діагностували у 11-річної дівчинки, батько якої також був заражений. Ще один випадок зафіксували у 77-річного чоловіка.

Коронавірус в Україні

Евакуйовані з китайського Ухань громадяни будуть ізольовані в Україні на карантин. При цьому буде забезпечена посилена охорона приміщень, в яких вони будуть знаходитися.

У Міністерстві охорони здоров’я закликали не піднімати паніку з приводу прибуття евакуйованих з Китаю українців.

Жителі міст в декількох областях України виступили проти розміщення евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців в їхніх лікарнях.

У зв’язку з тим, що адреси медичних установ тримаються в секреті, серед населення почалася паніка: в ЗМІ та соціальних мережах почала поширюватися інформація з припущеннями про те, в які саме лікарні для двотижневого карантину будуть спрямовані евакуйовані громадяни.

Серед передбачуваних місць розміщення виявилася, наприклад, Київська міська туберкульозна лікарня №2, яка фактично розташована на території населеного пункту Гостомель (Гостомельський шосе, 6).

Піддалися масової істерії і жителі Львівської області. Жителі Винників (місто поблизу Львова) заблокували в’їзди в місцевий госпіталь і навіть принесли автомобільні шини на місце акції протесту. Причиною для паніки стали минулі в госпіталі навчання.

Фото: ZAXID.NET

Мандрівниці з України Анастасії Зінченко відмовили в евакуації з Китаю. Причиною тому послужило бажання дівчини покинути країну разом зі своїм улюбленцем.

“Оскільки я перебуваю в Ухані, де все закрито і пересування по місту вже неможливі, тільки на спеціальній машині у якій є дозвіл, а таку машину знайти і забронювати поїздку можна через правоохоронні органи. Я знайшла одну єдину ветеринарну яка мені допомогла, люди з Гуанчжоу збирали і передавали мені документи посилкою. Я знайшла вчора машину, зібрала всі документи і забрала клітку для її перевезення, відправила всі документи в першій половині дня в посольство”, – поділилася Анастасія.