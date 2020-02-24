Станом на 24 лютого кількість загиблих в Китаї від нового коронавируса COVID-19 зросла до 2592 осіб. Крім того, зареєстровано 195 повторних випадків зараження.

#Букви зібрали останню інформацію.

За добу померло 150 осіб

За даними Національної комісії охорони здоров’я, за добу на материковому Китаї померло 150 осіб.

Комісія також підтвердила в цілому 409 нових випадків зараження в Китаї.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавируса в країні в даний час складає 77 150 чоловік.

Китай відклав щорічні політичні збори

За повідомленнями державних ЗМІ, Китай відкладає щорічні збори близько 3000 національних законодавців в Пекіні.

Постійний комітет Національного народного конгресу проголосував сьогодні за перенесення пленарного сесії, яка повинна була відкритися 5 березня. Нову дату не оголосили.

Щорічне пленарне засідання Національного народного конгресу, одного з найбільших політичних подій в році, не відкладалося і не припинялося з моменту закінчення культурної революції в кінці 1970-х років.

Афганістан підтвердив перший випадок зараження

Афганістан підтвердив свій перший випадок коронавируса в провінції Герат.

У трьох місцевих жителів була підозра на захворювання. Всі вони недавно повернулися з Ірану, де зареєстровано 43 випадки.

У Гераті оголошено надзвичайну ситуацію.

Кувейт підтверджує 3 випадки коронавірусу

У трьох людей виявлено позитивний результат на коронавірус після їх повернення з іранського міста Мешхед. Це 61-річний громадянин Саудівської Аравії і 53-річний громадянин Кувейту. Національність третьої особи не розголошується.

У неділю Кувейт евакуював 800 громадян з Ірану.

Країни, які підтвердили випадки коронавірусу

Коронавірус сягнув понад 30 країн і територій за межами материкового Китаю:

Австралія (не менше 22 випадків, в тому числі 7 евакуйованих з круїзного лайнера)

Бельгія (як мінімум 1 випадок)

Камбоджа (як мінімум 1 випадок)

Канада (не менше 10 випадків)

Єгипет (як мінімум 1 випадок)

Фінляндія (як мінімум 1 випадок)

Франція (не менше 12 випадків, 1 смерть)

Німеччина (мінімум 16 випадків)

Гонконг (не менше 74 випадків, 2 випадки смерті)

Індія (мінімум 3 випадки)

Іран (не менше 43 випадків, 8 смертей)

Ізраїль (як мінімум 1 випадок, евакуйований з круїзного лайнера)

Італія (не менше 152 випадків, 3 випадки смерті)

Японія (не менше 838 випадків, в тому числі 691 на круїзному судні, 4 загиблих)

Ліван (як мінімум 1 випадок)

Макао (не менше 10 випадків)

Малайзія (не менше 22 випадків)

Непал (як мінімум 1 випадок)

Філіппіни (мінімум 3 випадки, 1 смерть)

Росія (мінімум 2 випадки)

Сінгапур (не менше 89 випадків)

Південна Корея (не менше 763 випадків, 7 смертей)

Іспанія (мінімум 2 випадки)

Шрі-Ланка (мінімум 1 випадок)

Швеція (як мінімум 1 випадок)

Тайвань (мінімум 28 випадків, 1 смерть)

Таїланд (не менше 35 випадків)

Об’єднані Арабські Емірати (не менше 9 випадків)

Великобританія (не менше 13 випадків)

Сполучені Штати (не менше 35 випадків, в тому числі 21 осіб, репатрійованих з-за кордону)

В’єтнам (не менше 16 випадків)

У Китаї зафіксували 195 повторних випадків

Повторні випадки захворювання COVID-19 виявили у жителів китайського міста Ухань, який є епіцентром поширення вірусу.