#Букви зібрали останню інформацію.
За добу померло 150 осіб
За даними Національної комісії охорони здоров’я, за добу на материковому Китаї померло 150 осіб.
Комісія також підтвердила в цілому 409 нових випадків зараження в Китаї.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавируса в країні в даний час складає 77 150 чоловік.
Китай відклав щорічні політичні збори
За повідомленнями державних ЗМІ, Китай відкладає щорічні збори близько 3000 національних законодавців в Пекіні.
Постійний комітет Національного народного конгресу проголосував сьогодні за перенесення пленарного сесії, яка повинна була відкритися 5 березня. Нову дату не оголосили.
Щорічне пленарне засідання Національного народного конгресу, одного з найбільших політичних подій в році, не відкладалося і не припинялося з моменту закінчення культурної революції в кінці 1970-х років.
Афганістан підтвердив перший випадок зараження
Афганістан підтвердив свій перший випадок коронавируса в провінції Герат.
У трьох місцевих жителів була підозра на захворювання. Всі вони недавно повернулися з Ірану, де зареєстровано 43 випадки.
У Гераті оголошено надзвичайну ситуацію.
Кувейт підтверджує 3 випадки коронавірусу
У трьох людей виявлено позитивний результат на коронавірус після їх повернення з іранського міста Мешхед. Це 61-річний громадянин Саудівської Аравії і 53-річний громадянин Кувейту. Національність третьої особи не розголошується.
У неділю Кувейт евакуював 800 громадян з Ірану.
Країни, які підтвердили випадки коронавірусу
Коронавірус сягнув понад 30 країн і територій за межами материкового Китаю:
- Австралія (не менше 22 випадків, в тому числі 7 евакуйованих з круїзного лайнера)
- Бельгія (як мінімум 1 випадок)
- Камбоджа (як мінімум 1 випадок)
- Канада (не менше 10 випадків)
- Єгипет (як мінімум 1 випадок)
- Фінляндія (як мінімум 1 випадок)
- Франція (не менше 12 випадків, 1 смерть)
- Німеччина (мінімум 16 випадків)
- Гонконг (не менше 74 випадків, 2 випадки смерті)
- Індія (мінімум 3 випадки)
- Іран (не менше 43 випадків, 8 смертей)
- Ізраїль (як мінімум 1 випадок, евакуйований з круїзного лайнера)
- Італія (не менше 152 випадків, 3 випадки смерті)
- Японія (не менше 838 випадків, в тому числі 691 на круїзному судні, 4 загиблих)
- Ліван (як мінімум 1 випадок)
- Макао (не менше 10 випадків)
- Малайзія (не менше 22 випадків)
- Непал (як мінімум 1 випадок)
- Філіппіни (мінімум 3 випадки, 1 смерть)
- Росія (мінімум 2 випадки)
- Сінгапур (не менше 89 випадків)
- Південна Корея (не менше 763 випадків, 7 смертей)
- Іспанія (мінімум 2 випадки)
- Шрі-Ланка (мінімум 1 випадок)
- Швеція (як мінімум 1 випадок)
- Тайвань (мінімум 28 випадків, 1 смерть)
- Таїланд (не менше 35 випадків)
- Об’єднані Арабські Емірати (не менше 9 випадків)
- Великобританія (не менше 13 випадків)
- Сполучені Штати (не менше 35 випадків, в тому числі 21 осіб, репатрійованих з-за кордону)
- В’єтнам (не менше 16 випадків)
У Китаї зафіксували 195 повторних випадків
Повторні випадки захворювання COVID-19 виявили у жителів китайського міста Ухань, який є епіцентром поширення вірусу.