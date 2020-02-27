За минулу добу на території Китаю повідомили про 433 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження в усьому світі досягла 82 тисяч 164 випадків.

#Букви зібрали актуальну інформацію на даний момент.

Материковий Китай повідомив про 433 нові випадки коронавірусних інфекцій 26 лютого.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на материковому Китаї досягла 78 497.

За добу померли 29 осіб, а це найнижчий показник з 28 січня.

В результаті спалаху вже загинули 2744 людини.

На території провінції Хубей повідомили про 409 нових випадків і 26 смертельних випадків за добу.

Від ускладнень, викликаних китайським коронавірусом COVID-19 в усьому світі померли 2801 особа. Завершили лікування і були виписані з лікарень 32 872 людей.

Карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса вказує на те, що в усьому світі кількість хворих становить 81 164. Напередодні їх кількість становила 80 994.



Коронавірус зафіксовано на всіх континентах, окрім Антарктиди

У середу, 26 лютого, в Бразилії підтвердився перший випадок захворювання коронавірусом COVID-19. Це перший випадок в Південній Америці. Таким чином, спалах коронавірусу, який почався в китайському місті Ухань, в даний час поширився на шість з семи континентів світу.

Напередодні перші випадки підтвердили в Африці – в Алжирі та Єгипті.

В Австралії станом на суботу було підтверджено 22 випадки захворювання на новий коронавірус.

За добу кількість інфікованих в Італії збільшилася на 132 людини, двоє з яких померли. В Італії від китайського атипового коронавируса померли вже 12 людей.

Кількість випадків зараження коронавірусом станом на вечір 26 лютого зросла до 400 осіб.

Уряд Литви оголосив режим екстремальної ситуації в зв’язку з загрозою поширення коронавірусу.

Південна Корея за добу нарахувала 284 випадків зараження. Двоє корейців померли.

Від атипового китайського коронавірусу помер перший громадянин Франції.

Офіційний Іран заявляє про 44 нових випадки зараження і 3 летальних випадки.

Також 10 хворих виявили в Німеччині. Міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Спан заявив про початок епідемії коронавіруса в країні після того, як зафіксували випадки зараження, не пов’язані з Китаєм.

Під час брифінгу центру контролю захворювань США (US CDC) було повідомлено, що питання про можливість спалаху китайського вірусу вже не стоїть, на порядку денному зараз, коли саме в Сполучених Штатах це трапиться. У Сан-Франциско вже оголосили надзвичайний стан, хоча випадків зараження не зафіксовано.

59 американців дали позитивний результат на коронавірус.

Також випадки захворювання були зареєстровані в Канаді.

Американський фондовий ринок обвалився на $1,7 трлн за два дні через коронавірус

Через китайський коронавірус американський фондовий ринок обвалився на 1,7 трильйона доларів за два дні.

Акції продовжують падати на тлі відходу інвесторів від ризикованих активів через загальне занепокоєння з приводу уповільнення темпів зростання світової економіки.

Зокрема, дводенна втрата в розмірі 6,3% стала найбільшою з 2015 року, коли Китай знецінив юань через торгові війни зі Сполученими Штатами Америки.

Крім того, новий китайський коронавірус обвалив ринки нафти і газу.

Facebook забороняє рекламу, яка обіцяє вилікувати від коронавірусу

Компанія Facebook посилює свої правила щодо реклами, яка обіцяє захистити від зараження новим коронавірусом.

Тепер в соцмережі буде заборонена реклама, в якій будуть обіцяти вилікувати або запобігти зараженню вірусом.

Зйомки бойовика “Місія нездійсненна 7” зупинили через коронавірус

Зйомки американського бойовика Крістофера МакКуоррі “Місія нездійсненна 7” зупинили через коронавірус Covid-19.

Тритижневі зйомки повинні були пройти в Венеції (Італія). Однак в країні недавно стався сплеск захворюваності коронавірусом. Епіцентр спалаху знаходиться в північній Італії, і число підтверджених випадків захворювання, як очікується, досягне не менше 229.

Коронавірус в Україні

З 26 лютого “Укрпошта” відновила прийом всіх видів експортних відправлень в Китай, який був припинений через коронавірус.

Кабінет Міністрів призначив заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко головним санітарним лікарем країни.

В Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом серед українців.

Відзначається, що юна українка кілька днів тому прибула в місто Абатемарко. Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, саме тому в супроводі своїх батьків вчора ввечері вирушила до лікарні. Зараз вона знаходиться в одиночній палаті під наглядом лікарів.