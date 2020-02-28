В результаті зараження коронавірусом Covid-19 з Китаю станом на ранок п'ятниці, 28 лютого, в світі зареєстрували 57 нових смертей.

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З початку спалаху коронавірусу ним заразилися і захворіли вже більше 83,2 тисячі осіб. Більше 36,4 тисяч госпіталізованих одужали. Всього померли 2,858 осіб.

Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, в усьому світі число хворих становить 83 374. Напередодні їх кількість становила 81 164.

На території материкового Китаю в п’ятницю зафіксували 327 нових випадків зараження. Ще 44 людини померли.

Поширення коронавірусної інфекції в світі

Найбільша кількість інфікованих, після Китаю, зареєстровано в Південній Кореї – 2022 людини. Померли 13 осіб.

При цьому в Італії вже зареєстрували 17 смертей, хоча вірус було виявлено у 650 осіб.

Офіційний Іран заявляє про 106 нових випадків зараження і 7 летальних випадків. Віце-президент Ірану з питань жінок та сім’ї Масумех Ебтекар захворіла коронавірусом COVID-19.

19 хворих виявили в Німеччині.

У Нідерландах підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

У польському місті Конін повернувся з північної частини Італії поляка госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе пропонує закрити всі школи на території країни, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про майбутню епідемію коронавірусу в країні після того, як відвідав одну з паризьких лікарень.

У Данії, Естонії та Пакистані зафіксовані перші випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Президент США Дональд Трамп назвав свою державу найбільш підготовленою при протистоянні коронавірусу з Китаю.

Саудівська Аравія тимчасово ввела обмеження на в’їзд паломників, які хочуть відвідати святі місця в Мецці і Медині.

У Грузії зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусною інфекцією.

Коронавірус може розростися в пандемію, – ВООЗ

У Всесвітній організації з охорони здоров’я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.

“Кожна країна повинна бути готова до свого першого випадку захворювання. Жодна країна не повинна думати, що у них не буде випадків. Це було б фатальною помилкою. Цей вірус не зважає на кордони”, – сказав генеральний директор ВООЗ Гебрейесус.

За його словами, вірус не розрізняє рас і національностей. Також не має значення рівень розвитку країни.

При цьому Гебрейесус заявив, що новий китайський коронавірус має потенціал пандемії, однак зараз не час для страху.

Хто вмирає від коронавірусу

Найбільш високий ризик померти, серед заражених китайським коронавірусом COVID-19 мають люди старше 80 років (14,8%).

Люди у віці від 70-79 років можуть померти від коронавірусу з ймовірністю в 8%, 60-69 років – 3,6%, 50-59 років – 1,3%, 40-49 років – 0,4%, 30- 39 років – 0,2%, 20-29 років – 0,2% 10-19 років – 0,2%.

Серед дітей до 9 років смертей від COVID-19 зафіксовано не було.

Чоловіки помирають від коронавірусу частіше жінок (2,8% проти 1,7%).

Найчастіше жертвами стають люди з серцево-судинними захворюваннями (10,5%), діабетом (7,3%), хронічними респіраторними захворюваннями (6,3%), підвищеним кров’яним тиском (6,0%) і раком (5,6% ).

Як не заразитися коронавірусом: 8 практичних порад від РНБО

Рада національної безпеки і оборони представив українцям вісім порад, які допоможуть уникнути зараження коронавірусом.

Мити руки руки із засобами дезінфекції. Необхідно мити руки з милом протягом мінімум 20 секунд або із засобом дезінфекції, який містить 60% спирту. Уникати близьких контактів. Дотримуйтесь відстані мінімум 2 метрів від людини, яка кашляє, чхає, має підвищену температуру. Не торкатись руками до очей, носа, рота. Руки можуть контактувати з поверхнями, які заражені вірусом, і передати його тілу. Кашляти/чхати на внутрішню частину ліктя, щоб уникнути зараження об’єктів і людей, з якими контактуєте. Не вживати антибіотики або противірусні препарати, оскільки наразі немає наукового підтвердження, що вони запобігають зараженню коронавірусом. Мити поверхні із засобами дезінфекції, які можуть вбивати коронавірус: відбілювач, хлор, розчинники, 75% етанол, оцтова кислота та хлороформ. Використовувати маску тільки в тому випадку, якщо є підозра на контакт з коронавірусом, або для допомоги хворій людині. Тих, хто знаходився в КНР, або в інших країнах, де зареєстровані спалахи коронавірусу, просять зателефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я (0 800 505 201), щоб отримати інформацію про подальші дії.

Медичні маски, на які зараз в Україні ажіотаж у зв’язку з епідемією коронавируса, нададуть з держрезерву.

Коронавірус в Україні

У жодного з 89 евакуйованих з Китаю громадян, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари, не виявлено коронавірус COVID-2019.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що кількість хворих коронавірусом за межами України українців збільшилася до п’яти.

“На території України хвороба не зафіксована, але на жаль у п’яти українців коронавірусна інфекція. Це четверо знаходяться в Японії, вони подорожували на круїзному лайнері, були членами екіпажу, і одна українка, яка знаходиться в Неаполі”, – сказав Ляшко.

“Укрзалізниця” розробила оперативний план заходів з метою профілактики завезення і розповсюдження захворюваності населення китайським коронавірусом 2019 nCoV.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві визначили лікарні, де підготовлені бокси в інфекційних відділеннях, які зможуть приймати людей на карантин і лікування в разі можливого поширення коронавірусу.

В Україні зареєстрували швидкі тести на SARS-CoV-2 (вірус, що викликає COVID-19).