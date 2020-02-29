В результаті зараження китайським коронавірусом COVID-19, число летальних випадків в світі збільшилося до 2920. Сплеск епідемії спостерігається на території Італії та Ірану.

#Букви зібрали актуальну інформацію на даний момент.

Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, всього за час поширення хвороби підтвердили 85179 заражень.

З них на території материкового Китаю кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом сягнула 79 251.

За даними Національної комісії з охорони здоров’я КНР, кількість померлих від коронавируса COVID-19 збільшилася до 2 835 осіб.

На даний момент коронавірусом хворіють 37 414 осіб, з них 7 664 перебувають у важкому стані. Ще 39 тисяч осіб виписано з лікарень.

На сьогоднішній день загальна кількість видужалих вперше перевищила кількість тих, хто знаходиться на лікуванні (37 414).

За останню добу по всьому Китаю було виявлено 427 нових випадків зараження, з лікарень виписали 2885 осіб, померли 47, зареєстровано ще 248 випадків з підозрою на коронавірус.

Поширення коронавірусу

Найбільша кількість смертей, після материкового Китаю, в Ірані – 34 та Італії – 21.

В Ірані щонайменше 210 осіб померли від коронавірусу COVID-19.

В Ірані у кількох народних депутатів виявлено коронавірус COVID-19. Робота парламенту призупинена.

Число хворих в Італії збільшилася до 889 осіб, хоча ще ввечері кількість заражених складала 821. В основному, хворіють люди старші 70 років.

Папа Римський Франциск скасував ряд офіційних заходів і аудієнцій через нездужання.

У Південній Кореї нарахували 2931 інфікованих.

У Гонконзі (Китай) собаку помістили на карантин через можливе зараження коронавірусом.

Сполучені Штати Америки закривають свою найбільшу військову базу за межами країни через поширення нового китайського атипового коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров’я Республіки Білорусь повідомили, що в країні зареєстровано “перший завозной випадок коронавіруса”.

Про випадок зараження коронавірусом повідомили і в Міністерстві охорони здоров’я Литви. Згідно з даними відомства, хвора повернулася з італійської Верони 24 лютого. Жінку ізолювали в лікарні. У неї легкі симптоми захворювання.

Перший випадок зараження підтвердила влада Нової Зеландії. Пацієнтом є чоловік у віці 60 років, який нещодавно повернувся з Ірану. Він проходить лікування в міській лікарні Окленда, і його стан поліпшується.

У Нігерії захворювання виявили в Лагосі у громадянина Італії, який приїхав в країну три дні тому. Італієць працює в Нігерії і повернувся з Мілану 25 лютого. Стан його здоров’я є стабільним.

У Нідерландах органи охорони здоров’я повідомили про виявлення вірусу у людини, яка нещодавно прибула з Італії. Відзначається, що пацієнт в місті Тілбург подорожував по північній Італії і в даний час знаходиться в ізоляції.

У Китаї провели патологоанатомічну експертизу тіла першого померлого від коронавируса COVID-2019. Розтин показав, що вірус, в першу чергу, вражає легені людини.

У США медики визначили, як довго коронавірус “живе” на різних поверхнях

Директор американського Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) Роберт Редфилд заявив, що їм вдалося встановити, як довго коронавірус може залишатися активним на різних поверхнях.

Для міді і сталі – це близько двох годин.

На картоні і пластиці активним коронавірус може залишатися довше. Наскільки довше – належить з’ясувати.

Виходячи з проведеної експертизи, представники CDC припустили, що коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess міг поширюватися не повітряно-крапельним шляхом, а саме через активність на різних поверхнях.

Женевський автосалон скасували через коронавірус

Міжнародний автосалон в Женеві довелося скасувати через поширення епідемії коронавірусу.

Автосалон планували відкрити 3 березня 2020 року.

“Нам шкода, що виникла така ситуація, але здоров’я всіх учасників – наш пріоритет. Це форс-мажор і втрата для виробників, які масово інвестували в це шоу”, – повідомив голова шоу.

Кошти за придбані на автошоу квитки будуть відшкодовані.

Вакцина від коронавірусу

Створення вакцини проти китайського коронавірусу COVID-19 займе, як мінімум, один рік.

Вчені та фармацевтичні компанії прагнуть розробити і протестувати методи лікування і вакцини проти COVID-19. Робота над обома напрямками просувається з безпрецедентною швидкістю – але дослідники починають розробку вакцин з нуля, тому цей процес займе багато часу.

Експерти кажуть, що пройде рік чи 18 місяців, а може і більше, перш ніж вони стануть доступні для громадськості.

Фармацевтична компанія Moderna є найбільш просунутою в цьому процесі: у неї вже є вакцина такого типу, яка готова до тестування. Випробування на 45 здорових людей почнеться в березні або квітні і триватиме близько трьох місяців. Після цього її потрібно буде протестувати на ще більшій групі, щоб перевірити, чи дійсно вона імунізує людей проти нового коронавірусу. Це, в свою чергу, займе від шести до восьми місяців. І потім, його доведеться виготовляти у величезних масштабах, що створює додаткову проблему.

Люди, що виступають проти вакцинації, бояться, що уряди змушуватимуть всіх вакцинуватися проти коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на території столиці підготовлені 500 місць для розміщення хворих коронавірусом COVID-19.

В Україні з 10 березня з’являться швидкі тести для виявлення коронавируса COVID-19, які допоможуть встановити діагноз за 15-20 хвилин.

У Києві відбулися навчально-тренувальні заняття з виявлення коронавірусу і проведення протиепідемічних заходів.