У всьому світі кількість підтверджених випадків зараження коронавирусной інфекцією зросла до 95 тисяч чоловік. З них близько 3,3 тисяч - померли внаслідок зараження.

#Букви зібрали актуальну інформацію на даний момент.

У Китаї число жертв коронавірусу перевищило 3 ​​тисячі осіб, найбільше померли в провінції Хубей.

На території материкового Китаю протягом 4 березня зафіксували 31 жертву коронавірусної інфекції нового типу. Наявність інфекції за добу було виявлено у 139 осіб, а 2189 пацієнтів вилікувалися і були виписані з лікарні.

Поширення коронавірусу

Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, в Італії за добу виявили 587 нових хворих, 28 осіб померли.

Всього в Італії на COVID-19 захворіли 3089 осіб.

Число підтверджених випадків захворювання коронавірусом нового типу у Франції перевищила 200.

У Польщі офіційно підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом COVID-19.

Влада Німеччини заявила, що готова до того, що коронавірусом COVID-19 захворіє до 58 млн осіб. Незважаючи на це суттєвою паніки серед населення немає.

В Іспанії підтверджено 57 нових випадків інфікування.

В Ірані заявили про 587 нових випадків інфікування коронавірусом.

У США зафіксовано 31 новий випадок зараження коронавірусом. Зафіксували 9 випадків смерті від коронавірусу COVID-19. Всі випадки в районі Сіетла.

У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 5755 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про “критичний момент” в битві за стримування коронавірусу.

Про перші випадки виявлення вірусу заявили в Словенії та Угорщині.

МОЗ В’єтнаму випустив веселий кліп про коронавірус

Міністерство охорони здоров’я В’єтнаму опублікувало веселий кліп на пісню про коронавірус.

У кліпі розповідають, що варто робити, щоб убезпечити себе: займатися фізкультурою, дотримуватися гігієни і чистоту в будинку, не чіпати руками обличчя.

“Давайте мити руки, не чіпати ними очі, ніс і рот, утримуватися від виходу на вулицю. Разом ми переможемо коронавірус”, – співається в пісні.

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Через коронавірус Google скасовує найбільший захід 2020 року

Через коронавірус Google скасував великий захід I/O 2020. Він повинен був відбутися в Каліфорнії 12-14 травня.

“Через побоювання, пов’язані з коронавірусом (COVID-19), і відповідно до рекомендацій з охорони здоров’я від CDC, ВООЗ та інших інститутів охорони здоров’я, ми вирішили скасувати захід I/O Google в Шорлайн Амфітеатрі”, – йдеться в повідомленні.

Gucci скасував показ нової круїзної колекції через коронавірус

Італійський будинок моди Gucci скасував показ нової круїзної колекції, який повинен був пройти 18 травня в Сан-Франциско.

Інші великі бренди поки не повідомили про зміни.

Очікується, що Armani представить свою колекцію в Дубаї 19 квітня, Hermes в Лондоні 28 квітня, Chanel на Капрі 7 травня, Dior в Лечче 9 травня, Versace в США 16 травня і Max Mara в Санкт-Петербурзі 25 травня.

ВООЗ бореться з фейками про коронавіруси через TikTok

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) поширює інформацію про новий коронавірус COVID-19 через соціальну мережу TikTok.

“Ми приєднуємося до TikTok, щоб надавати вам надійні і своєчасні консультації у сфері охорони здоров’я. Наш перший пост: як захистити себе від коронавірусу”, – йдеться в першому відео ВООЗ.

Коронавірус в Україні

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Захворів житель Чернівецької області, який разом з дружиною повернувся з Італії.

Митник, який на кордоні оглядав автомобіль українця, який захворів коронавірусом COVID-19, знаходиться під наглядом лікарів.

Сусіди хворого коронавірусом COVID-19 жителя Чернівців протестували, вимагаючи госпіталізувати його дружину.

У школах Харкова вводять контрольний медогляд.

Станом на середу, 4 березня, в Україні є ще шість підозр на коронавірус COVID-19.

У Чернівцях госпіталізували ще трьох осіб з підозрою на зараження коронавірусів.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що в нашій країні, швидше за все, збільшиться кількість випадків зараження коронавірусів COVID-19, проте панікувати не варто.

Відправлений у відставку разом з Урядом Олексія Гончарука керівник міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що епідемія коронавируса може привести до кризи в економіці України.