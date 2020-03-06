Коронавірус COVID-19 продовжує поширюватися по території світу. Найбільше захворюваних, як і раніше, зафіксовано на території Китаю. В Україні поки що тільки один підтверджений випадок зараження коронавірусної інфекції.

#Букви зібрали актуальну інформацію на даний момент.

Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3383 особи, кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищило 98 тисяч.

На території Китаю від коронавірусу COVID-19 померли 3042 людини.

Число підтверджених випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягло 80 552. На даний момент хворіють 23 784 особи (5737 осіб знаходяться у важкому стані), 53 726 осіб виписано з лікарень.

За останню добу по всій країні було виявлено 143 нових зараження, з лікарень виписали 1681 особу, померли 30 (в провінції Хубей – 29, один на Хайнані), зареєстровано ще 102 випадки з підозрою на коронавірус.

За останню добу виявлено 16 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом, які завезені в країну з-за кордону, з них 11 в провінції Ганьсу, чотири в Пекіні, один в Шанхаї. Загальна кількість підтверджених ввізних випадків досягла 36.

У Гонконзі виявлено 104 випадки зараження (з них двоє людей померли, 46 одужали), в Макао знайшли десять інфікованих (дев’ять з них вже виписані), на Тайвані заразилися 44 людини (з них один помер і 12 вилікувалися).

Поширення коронавірусу

Згідно з картою поширення коронавируса від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, в Італії за добу виявили 769 нових хворих, 41 людина померла.

Всього в Італії на COVID-19 захворіли 3858 осіб.

Уряд Італії оголосив про надзвичайні заходи для боротьби з поширенням коронавірусу. У зв’язку з цим прийнято рішення закрити всі університети і школи.

В Іспанії підтверджено 37 нових випадків інфікування.

В Ірані заявили про 591 новий випадок інфікування коронавірусом.

У США зафіксовано 68 нових випадків зараження коронавірусом.

У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 6284 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про “критичний момент” в битві за стримування коронавірусу.

Про перші випадки виявлення вірусу заявили в ПАР, Боснії і Герцоговині.

Уряд Ізраїлю розширив “карантинний список” до восьми країн. Туристів і громадян з цих країн будуть поміщати на карантин, як тільки вони будуть приїжджати до Ізраїлю.

МВФ виділив $50 млрд допомоги країнам, що постраждали від коронавірусу

Міжнародний валютний фонд оголосив про виділення 50 мільярдів доларів допомоги країнам, що постраждали від коронавірусу.

У МВФ заявили, що виділять гроші, щоб допомогти бідним країнам і країнам з середнім рівнем доходу зі слабкими системами охорони здоров’я стримати епідемію.

“Глобальне зростання в 2020 році опуститься нижче рівня минулого року, але наскільки він буде падати і як довго це триватиме, поки важко передбачити”, – зазначила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

У закритому через коронавірус Луврі пройшов показ Louis Vuitton

У музеї Лувр, який в даний час закритий для відвідувачів через побоювання щодо коронавируса, тимчасово відкрили для показу люксового бренду Louis Vuitton.

У Нових Санжарах завершився термін обсервації евакуйованих з Уханю українців

У Нових Санжарах (Полтавська область) завершився термін обсервації громадян України та іноземців, яких евакуювали з китайського Уханю 20 лютого через спалахи коронавірусу.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Нових Санжарах проінспектував спеціальну протиепідемічну вертолітну групу реагування для транспортування хворих коронавірусом.

Президент Володимир Зеленський відвідав Нові Санжари, де зустрівся з евакуйованими з Уханю українцями і іноземцями, які два тижні провели на обсервації.

Зеленський привітав людей з випискою і окремо подякував колишньому міністру охорони здоров’я Зоряну Скалецького, яка провела два тижні разом з евакуйованими.

Коронавірус в Україні

У Чернівецькій області госпіталізували ще двох громадян України з підозрою на коронавірус.

В області скасовують масові заходи і закрили на карантин вузи і школи.

Мешканку Краматорська Донецької області 5 березня госпіталізували з підозрою на китайський коронавірус. Вона нещодавно повернулася з Таїланду.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов стверджує, що люди, які мають щеплення від кору, “майже не хворіють” коронавірусом COVID-19.

Українка Анастасія Зінченко, що залишилася в китайському місті Ухань через заборону на вивезення собаки, повідомила, що з нею досі ніхто не зв’язався з приводу можливої евакуації.

У МОЗ України анонсували введення протиепідемічних заходів через коронавірус.