Спалах коронавірусу, який спостерігається в Китаї, вже почав впливати на роботу туристичних центрів в Європі.

Про це йдеться в статті Thе New York Times.

За даними Всесвітньої туристичної організації ООН, у 2000 році китайські туристи за кордоном витратили близько 10 мільярдів доларів. Уже в 2018 році ця цифра склала 277 мільярдів доларів. Багато європейських міста розраховували, що зможуть заробити завдяки китайським туристам і в цьому році. Але, як відомо, 27 січня Пекін заборонив групові туристичні тури для своїх громадян через спалах нового коронавірусу, і європейські туристичні центри вже почали відчувати вплив епідемії.

Франція

За даними паризького бюро конвенцій та відвідувачів, туристи з Китаю становлять близько 3% від загальної кількості. Це близько 800 тисяч відвідувань на рік.

Відсутність китайських туристів не позначилася, наприклад, на відвідуваності Лувра. А ось продажі в деяких магазинах та готелях, які були орієнтовані саме на клієнтів з Китаю й заробляли на них близько 80% від свого загального прибутку, різко впали.

Зокрема, сильно постраждали розкішні бутіки, які китайські туристи цінують за можливість купити оригінальні товари. Одна з улюблених зупинок китайських туристів — магазин Louis Vuitton в універмазі Galeries Lafayette, розташованому в самому центрі Парижа. Як повідомила журналістам співробітниця кіоску навпроти магазину, зазвичай біля нього збираються довгі широкі черги, однак сьогодні під магазином не зустрінеш і більше десятка осіб.

У Діжоні, другому улюбленому французькому місті китайських туристів після Парижа, китайські туроператори скасовують своє бронювання на три тисячі номерів в приблизно 40 готелях, та немає туристів, які могли б зайняти їх місця.

Італія

Як і всюди в Європі, туристичний сектор Італії значно виграв від економічного зростання Китаю за останні два десятиліття. Наслідки спалаху коронавірусу, особливо для підприємств, які обслуговують постійно зростаючий китайський ринок, були негайними.

“Це схоже на землетрус, надзвичайну ситуацію”, — сказала Маттіа Моранді, представниця італійського міністерства культури і туризму.

Напередодні, 21 січня, міністр культури та туризму Італії Даріо Франческіні та його китайський колега Ло Шугай почали річну багатогранну програму, спрямовану на розвиток культурних обмінів та туризму між двома країнами. Очікувалося, що кількість прямих рейсів між Італією та Китаєм за рік потроїться, збільшившись з 56 до 108 в тиждень. Але 27 січня авіасполучення між Італією і Китаєм було припинено.

Варто зазначити, що спалах коронавірусу вплинув не тільки на кількість туристів з Китаю — зменшилася й кількість мандрівників з інших країн.

“Люди не хочуть бути в поїздах або літаках або ходити на конференції… Ефект психозу”, — сказав Альберто Корті, який відповідає за сектор туризму в Confcommercio, провідній бізнес-асоціації Італії.

Уряду Італії довелося розглянути питання про надання фінансової допомоги постраждалим через епідемію туроператорам.

Іспанія

Минулого тижня найбільша в світі виставка мобільного зв’язку Mobile World Congress була скасована через спалах коронавірусу. Вона мала початися в Барселоні 24 лютого. Іспанська влада та організатори ярмарку наполягали на тому, що Барселона повністю готова запобігати поширенню коронавірусу, але список учасників, які скасували свою участь (серед них і такі гіганти Amazon, Intel і Facebook) з кожним днем ​​ставав все більше.

За словами Ади Колау, мера Барселони, конференція повинна була принести місту понад 100 тисяч відвідувачів та доходи в 500 мільйонів євро або близько 540 мільйонів доларів. Очікувалося також, що вона створить 14 тисяч тимчасових робочих місць й дозволить готелям заповнитися повністю в низький сезон.

Німеччина

У Німеччині, де на китайців припадає близько 3 відсотків відвідувачів, улюблені напрямки, такі як Мюнхен та Гейдельберг, повідомляють про скасування туристичних груп і зниженні числа туристів.

Наприклад, у готелі Euro Park Hotel International, що знаходиться в Фюссені, недалеко від казкового замку Нойшванштайн, громадянами Китаю були скасовані всі замовлення аж до середини квітня.

Австрія

В Австрії китайці нерідко відвідують місто Гальштат, розташоване неподалік від старовинних соляних шахт.

“Китайські туристи дуже цінні для нас. Вони витрачають гроші, роблячи покупки, і, як правило, проводять ніч в дорогих готелях”, — зазначив Грегор Грицьки, глава регіонального бюро по туризму Гальштата.

Зазвичай наплив туристів з цього регіону спостерігається в теплу пору року, тому місцева влада сподівається, що ситуция виправиться до літа.