Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей збільшилася до 1 666 випадків.

#Букви зібрали основну інформацію на даний момент.

За добу померло 142 людини

У Китаї за суботу, 15 лютого, підтверджено 2009 нових випадків зараження коронавірусів COVID-19, 142 людини померли.

Так, 139 осіб померли в провінції Хубей (Центральний Китай), два – в провінції Сичуань (Південно-Західний Китай) і один – в провінції Хунань (Центральний Китай).

Країни і кількість підтверджених випадків зараження

Австралія (15 випадків) Бельгія (1 випадок) Камбоджа (1 випадок) Канада (7 випадків) Фінляндія (1 випадок) Франція (11 випадків, 1 смерть) Німеччина (16 випадків) Гонконг (56 випадків, 1 смерть) Індія (3 випадки) Італія (3 випадки) Японія (всього 407: 51 випадок на суші, включаючи 1 смерть + 356 с круїзного лайнера) Макао (10 випадків) Малайзія (19 випадків) Непал (1 випадок) Філіппіни (3 випадки, 1 смерть) Росія (2 випадки) Сінгапур (72 випадки) Південна Корея (29 випадків) Іспанія (2 випадки) Шрі-Ланка (1 випадок) Швеція (1 випадок) Тайвань (18 випадків) Таїланд (33 випадки) Об’єднані Арабські Емірати (8 випадків) Великобританія (8 випадків) США (15 випадків) В’єтнам (16 випадків) Єгипет (1 випадок)

Коронавірус у трьох ізраїльтян з судна Diamond Princess

У трьох ізраїльтян, які знаходяться на круїзному судні Diamond Princess – позитивний результат на коронавірус.

Громадян Ізраїлю помістять в лікарню в Японії. Крім того, країна відправить туди свого лікаря.

В Єрусалимі у неділю вдень у Західній стіни в Старому місті буде проведена масова молитва “в надії зупинити епідемію коронавірусу”, заявила Громадська рабинська асоціація.

Кількість хворих у Гонконзі – 57

Влада Гонконгу підтвердила один новий випадок захворювання коронавірусом, в результаті чого загальна кількість хворих досягла 57 осіб.

Захворів 54-річний чоловік.

Нагадаємо, що в Гонконзі одна людина померла від ускладнень вірусу.

Італія евакуює 35 громадян з лайнера Diamond Princess

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо оголосив, що його уряд планує евакуювати 35 італійці, які в даний час знаходяться в круїзі Diamond Princess в Японії.

Зараз очікується виліт рейсу, який привезе назад до країни італійських громадян.

Крім того, компанія-оператор лайнера Diamond Princess скасувала до квітня всі майбутні круїзи на цьому судні.

У 46 американців на Diamond Princess позитивний результат на вірус

Повідомляється, що хворі американці не зможуть сьогодні сісти на чартерний літак уряду США. Їм доведеться залишатися в японських лікарнях до повного одужання.