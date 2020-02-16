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За добу померло 142 людини

У Китаї за суботу, 15 лютого, підтверджено 2009 нових випадків зараження коронавірусів COVID-19, 142 людини померли.

Так, 139 осіб померли в провінції Хубей (Центральний Китай), два – в провінції Сичуань (Південно-Західний Китай) і один – в провінції Хунань (Центральний Китай).

Країни і кількість підтверджених випадків зараження

  1. Австралія (15 випадків)
  2. Бельгія (1 випадок)
  3. Камбоджа (1 випадок)
  4. Канада (7 випадків)
  5. Фінляндія (1 випадок)
  6. Франція (11 випадків, 1 смерть)
  7. Німеччина (16 випадків)
  8. Гонконг (56 випадків, 1 смерть)
  9. Індія (3 випадки)
  10. Італія (3 випадки)
  11. Японія (всього 407: 51 випадок на суші, включаючи 1 смерть + 356 с круїзного лайнера)
  12. Макао (10 випадків)
  13. Малайзія (19 випадків)
  14. Непал (1 випадок)
  15. Філіппіни (3 випадки, 1 смерть)
  16. Росія (2 випадки)
  17. Сінгапур (72 випадки)
  18. Південна Корея (29 випадків)
  19. Іспанія (2 випадки)
  20. Шрі-Ланка (1 випадок)
  21. Швеція (1 випадок)
  22. Тайвань (18 випадків)
  23. Таїланд (33 випадки)
  24. Об’єднані Арабські Емірати (8 випадків)
  25. Великобританія (8 випадків)
  26. США (15 випадків)
  27. В’єтнам (16 випадків)
  28. Єгипет (1 випадок)

Коронавірус у трьох ізраїльтян з судна Diamond Princess

Diamond Princess_cruise ship

BEHROUZ MEHRI/AFP via Getty Images

У трьох ізраїльтян, які знаходяться на круїзному судні Diamond Princess – позитивний результат на коронавірус.

Громадян Ізраїлю помістять в лікарню в Японії. Крім того, країна відправить туди свого лікаря.

В Єрусалимі у неділю вдень у Західній стіни в Старому місті буде проведена масова молитва “в надії зупинити епідемію коронавірусу”, заявила Громадська рабинська асоціація.

Кількість хворих у Гонконзі – 57

Влада Гонконгу підтвердила один новий випадок захворювання коронавірусом, в результаті чого загальна кількість хворих досягла 57 осіб.

Захворів 54-річний чоловік.

Нагадаємо, що в Гонконзі одна людина померла від ускладнень вірусу.

Італія евакуює 35 громадян з лайнера Diamond Princess

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо оголосив, що його уряд планує евакуювати 35 італійці, які в даний час знаходяться в круїзі Diamond Princess в Японії.

Зараз очікується виліт рейсу, який привезе назад до країни італійських громадян.

Крім того, компанія-оператор лайнера Diamond Princess скасувала до квітня всі майбутні круїзи на цьому судні.

У 46 американців на Diamond Princess позитивний результат на вірус

Повідомляється, що хворі американці не зможуть сьогодні сісти на чартерний літак уряду США. Їм доведеться залишатися в японських лікарнях до повного одужання.