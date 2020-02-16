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За добу померло 142 людини
У Китаї за суботу, 15 лютого, підтверджено 2009 нових випадків зараження коронавірусів COVID-19, 142 людини померли.
Так, 139 осіб померли в провінції Хубей (Центральний Китай), два – в провінції Сичуань (Південно-Західний Китай) і один – в провінції Хунань (Центральний Китай).
Країни і кількість підтверджених випадків зараження
- Австралія (15 випадків)
- Бельгія (1 випадок)
- Камбоджа (1 випадок)
- Канада (7 випадків)
- Фінляндія (1 випадок)
- Франція (11 випадків, 1 смерть)
- Німеччина (16 випадків)
- Гонконг (56 випадків, 1 смерть)
- Індія (3 випадки)
- Італія (3 випадки)
- Японія (всього 407: 51 випадок на суші, включаючи 1 смерть + 356 с круїзного лайнера)
- Макао (10 випадків)
- Малайзія (19 випадків)
- Непал (1 випадок)
- Філіппіни (3 випадки, 1 смерть)
- Росія (2 випадки)
- Сінгапур (72 випадки)
- Південна Корея (29 випадків)
- Іспанія (2 випадки)
- Шрі-Ланка (1 випадок)
- Швеція (1 випадок)
- Тайвань (18 випадків)
- Таїланд (33 випадки)
- Об’єднані Арабські Емірати (8 випадків)
- Великобританія (8 випадків)
- США (15 випадків)
- В’єтнам (16 випадків)
- Єгипет (1 випадок)
Коронавірус у трьох ізраїльтян з судна Diamond Princess
У трьох ізраїльтян, які знаходяться на круїзному судні Diamond Princess – позитивний результат на коронавірус.
Громадян Ізраїлю помістять в лікарню в Японії. Крім того, країна відправить туди свого лікаря.
В Єрусалимі у неділю вдень у Західній стіни в Старому місті буде проведена масова молитва “в надії зупинити епідемію коронавірусу”, заявила Громадська рабинська асоціація.
Кількість хворих у Гонконзі – 57
Влада Гонконгу підтвердила один новий випадок захворювання коронавірусом, в результаті чого загальна кількість хворих досягла 57 осіб.
Захворів 54-річний чоловік.
Нагадаємо, що в Гонконзі одна людина померла від ускладнень вірусу.
Італія евакуює 35 громадян з лайнера Diamond Princess
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо оголосив, що його уряд планує евакуювати 35 італійці, які в даний час знаходяться в круїзі Diamond Princess в Японії.
Зараз очікується виліт рейсу, який привезе назад до країни італійських громадян.
Крім того, компанія-оператор лайнера Diamond Princess скасувала до квітня всі майбутні круїзи на цьому судні.
У 46 американців на Diamond Princess позитивний результат на вірус
Повідомляється, що хворі американці не зможуть сьогодні сісти на чартерний літак уряду США. Їм доведеться залишатися в японських лікарнях до повного одужання.