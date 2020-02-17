За даними Національної комісії охорони здоров'я Китаю (NHC), жертвами коронавірусу на материковому Китаї в неділю стали 105 осіб. Загальна кількість смертей становить 1 775 осіб.

#Букви зібрали основну інформацію на даний момент.

У неділю було підтверджено 2048 випадків захворювання на материковому Китаї.

Глобальні підрахунки: у всьому світі зареєстровано понад 71 319 випадків зараження вірусом, з яких 70 548 – на материковому Китаї.

Перша росіянка заразилася коронавірусів

На круїзному лайнері Diamond Princess, що стоїть на карантині біля берегів Японії, коронавірусів нового типу Covid-19 заразилася росіянка.

Найближчим часом жінку доставлять до лікарні, де вона пройде курс лікування.

Китай дезінфікує і знищує гроші

Центральний банк Китаю запровадив нову стратегію стримування коронавірусу – глибоке очищення і знищення потенційно заражених грошових коштів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірус може жити в навколишньому середовищі кілька годин.

З цієї причини в будівлях дезінфікують ліфтові кнопки, дверні ручки та інші поверхні.

Кошти, що надходять з районів з високим ступенем ризику, таких як лікарні і ринки, будуть “спеціально оброблятися” і відправлятися назад в центральний банк, а не рециркулюватися.

Пасажирам круїзного судна Westerdam заборонений в’їзд до Таїланду

Таїланд заборонив всім пасажирам круїзного судна Westerdam, за винятком громадян Таїланду, сходити на берег.

За даними малазійських влади, один пасажир дав позитивний результат на вірус. Пасажири з корабля висадилися в Камбоджі в п’ятницю після того, як їм було відмовлено у в’їзді в кілька портів, в тому числі в Таїланді.

99 нових випадків зараження на лайнері Diamond Princess

Ще у 99 осіб з круїзного лайнера Diamond Princess виявився позитивний результат на новий коронавірус.

В даний час на Diamond Princess налічується 456 випадків з 3600 осіб, які перебувають на борту.