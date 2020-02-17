#Букви зібрали основну інформацію на даний момент.

У неділю було підтверджено 2048 випадків захворювання на материковому Китаї.

Глобальні підрахунки: у всьому світі зареєстровано понад 71 319 випадків зараження вірусом, з яких 70 548 – на материковому Китаї.

Перша росіянка заразилася коронавірусів

На круїзному лайнері Diamond Princess, що стоїть на карантині біля берегів Японії, коронавірусів нового типу Covid-19 заразилася росіянка.

Найближчим часом жінку доставлять до лікарні, де вона пройде курс лікування.

‼️О ситуации вокруг российских граждан, находящихся на борту круизного судна «#Diamond_Princess»

❗Посольство…

Опубліковано The Embassy of the Russian Federation to Japan Понеділок, 17 лютого 2020 р.

Китай дезінфікує і знищує гроші

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Фото: AFP via Getty Images

Центральний банк Китаю запровадив нову стратегію стримування коронавірусу – глибоке очищення і знищення потенційно заражених грошових коштів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірус може жити в навколишньому середовищі кілька годин.

З цієї причини в будівлях дезінфікують ліфтові кнопки, дверні ручки та інші поверхні.

Кошти, що надходять з районів з високим ступенем ризику, таких як лікарні і ринки, будуть “спеціально оброблятися” і відправлятися назад в центральний банк, а не рециркулюватися.

Пасажирам круїзного судна Westerdam заборонений в’їзд до Таїланду

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Фото: Paula Bronstein/Getty Images

Таїланд заборонив всім пасажирам круїзного судна Westerdam, за винятком громадян Таїланду, сходити на берег.

За даними малазійських влади, один пасажир дав позитивний результат на вірус. Пасажири з корабля висадилися в Камбоджі в п’ятницю після того, як їм було відмовлено у в’їзді в кілька портів, в тому числі в Таїланді.

99 нових випадків зараження на лайнері Diamond Princess

Фото:BEHROUZ MEHRI/AFP via Getty Images

Ще у 99 осіб з круїзного лайнера Diamond Princess виявився позитивний результат на новий коронавірус.

В даний час на Diamond Princess налічується 456 випадків з 3600 осіб, які перебувають на борту.

  • У п’ятницю, 21 лютого, під час години запитань до уряду парламентарі заслухають звіт Прем’єра Олексія Гончарука і доповідь міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької щодо ситуації з коронавірусом.