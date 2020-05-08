Станом на 8 травня в світі вже майже 4 млн випадків захворювання COVID-19, кількість смертей становить 271 тисячу. Проте охоплений пандемією світ починає потроху послаблювати карантин і жителі країн повертаються до звичного способу життя.

#Букви розповідають, як країни виходять з карантину.

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ВООЗ попереджає, що передчасне скасування карантину може спровокувати зростання захворюваності або високу смертність. Також в організації підкреслили, що не можуть розробити спільний механізм ослаблення карантину, бо у кожної країни своя ситуація.

При цьому ВООЗ назвала умови, коли країни можуть послаблювати карантин:

коли є докази того, що передачу вірусу вдалося взяти під контроль;

медустанови проводять достатній обсяг тестування населення; у них є необхідні захисні засоби і можливості ізоляції і лікування всіх хворих COVID-19;

мінімізовані ризики спалаху в будинках для людей похилого віку, психіатричних закладах;

на робочих місцях забезпечується – дистанціювання, антисептики, санітайзери;

контролюються ризики завезення інфекції з інших країн;

громади зацікавлені в процесі ослаблення карантину, у них є право голосу і необхідна інформація.

Україна

Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня за умови, що з 11 травня деякі обмеження будуть послаблені.

З 11 травня буде дозволено працювати:

літнім майданчикам закладів громадського харчування;

перукарням, манікюрним салонам і салонам краси;

магазинам непродовольчих товарів;

бібліотекам і музеям;

стоматологічним кабінетам;

нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам;

тренування в командних видах спорту для професіоналів .

Італія

4 травня в Італії запрацював другий етап пом’якшення карантину, який передбачає відновлення виробничої діяльності, відкриття парків для прогулянок. З понеділка також відновилася робота будівельних компаній і деяких оптових торговців.

Школи в Італії будуть закриті аж до вересня.

Латвія, Литва та Естонія з 15 травня відкриють свої кордони для громадян.

Громадяни трьох країн будуть мати можливість вільно пересуватися по регіону, але будь-хто, хто в’їжджає ззовні, повинен буде самостійно ізолюватися протягом 14 днів. Балтійська зона подорожей стане першою в своєму роді у Євросоюзі.

Естонія

З 15 травня відновлять навчання у всіх освітніх установах країни.

З 10 травня в країні дозволять проводити богослужіння і релігійні заходи.

З 11 травня в країні відкриють всі торгові центри, музеї, виставкові зали.

З 18 травня в Естонії буде дозволено проводити публічні збори, але не більше 10 людей.

Словаччина

З середи, 6 травня, влада Словаччини заявили про значне послаблення карантину.

У країні відкрилися тераси ресторанів, готелі, невеликі магазини, перукарні, салони краси, манікюрні салони. У ресторанах можна сидіти максимум по дві людини за столиком. Торгові центри ще закриті, але дозволена робота продуктових супермаркетів, аптек та магазинів з пресою, які знаходяться в ТРЦ.

Також відкрили природні цілющі джерела і SPA-салони, спортивні майданчики для безконтактних видів спорту, об’єкти соцобслуговування, об’єкти соцзахисту дітей і соцопекі, зоопарки та ботанічні сади, туристичні об’єкти під відкритим небом, музеї, галереї, бібліотеки та виставкові зали, а також церкви.

Закритими залишаються кінотеатри, театри та школи.

Австрія

В Австрії з 1 травня розпочався поступовий вихід з карантину. З 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани та церкви. Ресторани і бари будуть працювати до 23:00. Також повинні поновитися шкільні заняття для випускників.

Польща

У Польщі анонсували поетапний вихід з карантину. 4 травня відкрилися торгові центри і низка магазинів. Вони будуть працювати з дотриманням обмежень – одна людина на 15 кв. м. Поляки повинні носити захисні маски в громадських місцях. В Україні з 4 травня відкрилися польські консульства.

6 травня в країні відкрилися дитячі сади, хоча остаточне рішення приймають місцеві влади. Карантин у школах продовжили до 24 травня.

20 квітня в Польщі вже відкрилися для відвідування лісопаркових зон і дитячі майданчики.

Німеччина

У країні відкрили великі магазини. При цьому керівництво повинно не допускати виникнення черг та забезпечити гігієнічні заходи.

Також у другій половині травня може бути відновлено проведення Чемпіонату Німеччини з футболу. При цьому футбольні матчі будуть проводитися без глядачів на стадіонах.

Греція

Греція почала виходити з карантину 4 травня. План виходу передбачає три етапи. Спочатку відкриються невеликі магазини (в т.ч. і книгарні) і салони краси, скасовується система SMS для виходу за межі будинку, а також будуть зняті обмеження на пересування в межах провінцій країни. У церквах можна буде молитися поодинці.

Іспанія

Відпочивати туристи в Іспанії в цьому році не зможуть.

З 2 травня іспанцям дозволили прогулянки і фізичні вправи на свіжому повітрі.

Сербія

У Сербії з 4 травня запрацював громадський транспорт і залізниця, відкрилися кафе і ресторани, але вхід тільки в масках.

При цьому з 27 квітня в Сербії запрацювали ринки, перукарні, салони краси, фітнес-центри, але з обмеженням по кількості клієнтів.

Словенія

З 4 травня запрацювали перукарні, салони краси. Ще 20 квітня в Словенії відкрилися автомайстерні і магазини товарів для дому, меблеві, автосалони, веломагазини.

Швейцария

У Швейцарії з 11 травня відкриються магазини, спортивні і культурні установи, ресторани і бари.

Також відновлять роботу початкові і середні класи шкіл.

Крім того, країна пом’якшить обмеження в роботі громадського транспорту.

Наступна фаза пом’якшення карантину в Швейцарії розпочнеться 8 червня в тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом в країні не погіршиться.

Франція

Уряд частково послабить карантин в країні з 11 травня. Спочатку дозволять роботу підприємствам торгівлі, за винятком барів і ресторанів.

Норвегія і Данія

Норвегія з 15 квітня відкрила дитячі сади і школи для учнів 1-5 класів, а Данія з 20 квітня розпочала відкривати дошкільні заклади. При цьому в школах і садках діють спеціальні обмеження. Діти приносять їжу з дому.

Південна Корея

20 квітня в країні поновилися служби в церквах і спортивні змагання без уболівальників.

Іран

20 квітня в Ірані відкрилися торгові центри, магазини і ринки. Але режим роботи тільки до 18:00. Відкрили проїзд міжнародними автомагістралями. Ресторани, спортзали, мечеті та інші громадські заклади все ще закриті.

Ізраїль

Ще в квітні почали послаблювати карантин. З 26 квітня відновили роботу перукарні, салони краси і деякі магазини. Магазини в торгових центрах повинні залишатися закритими, ресторанам дозволили продавати їжу тільки на виніс.

Єгипет

В Єгипті дозволили відкривати готелі для внутрішніх туристів. Умовою роботи готелів є пропускна здатність не більше 25% відпочиваючих.

Кабінет міністрів Єгипту заявив, що з 1 червня буде дозволено заповнювати готель гостями до 50%.

На курортах забороняється проводити весілля або вечірки, організовувати розважальні заходи, подавати кальян. Заборонено роботу відкритих буфетів.

США

43 американських штати планують до кінця тижня повністю або частково зняти карантин і відновити роботу бізнесу та інших установ. Губернатор кожного штату буде приймати своє рішення про ослаблення карантину.

Колумбія

В Колумбії продовжили карантин, але з деякими послабленнями. З 11 травня планують відновити роботу промислових секторів, продажі автомобілів і будівельного сектора.

Але в країні як і раніше під забороною робота барів, клубів, ресторанів. Заборонені масові заходи.

Ще одне з послаблень – дозволено виходити на вулицю дітям у віці від 6 до 17 років тричі на тиждень протягом 30 хвилин. При цьому, діти до 14 років повинні гуляти на вулиці тільки в супроводі дорослих.