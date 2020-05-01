Пандемія коронавірусу може розтягнутися на два роки. Згодом же COVID-19 може стати сезонним захворюванням.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на звіт Центру досліджень і політики в сфері інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти (США).

На думку вчених, коронавірус не вдасться взяти під контроль, поки дві третини населення Землі не отримають імунітет до нього.

“Тривалість пандемії, ймовірно, складе від 18 до 24 місяців, оскільки в людській популяції поступово розвивається колективний імунітет”, – відзначають вчені в своєму звіті.

Вони вказують на те, що інфіковані люди, у яких симптоми захворювання ще не проявилися, вже можуть бути заразні і заражати інших.

“З огляду на можливості передачі SARS-CoV-2 (що викликає захворювання COVID-19, – ред.), від 60 до 70 % населення може знадобитися імунітет для досягнення критичного порогу колективного імунітету, при якому можна зупинити пандемію. Це ускладнюється тим фактом, що ми ще не знаємо, як довго може зберігатися імунітет проти SARS-CoV-2 (цей термін може становити від декількох місяців до декількох років)”, – вважають дослідники.

Вони припускають, що навіть якщо імунітет буде знижуватися, його наявність дозволить послабити тяжкість перебігу хвороби і контагіозність вірусу (властивість передаватися від хворих організмів до здорових). Однак вчені уточнюють, що це припущення “ще належить оцінити”. Крім того, вони розраховують на винахід вакцини, “яка, швидше за все, не буде доступна до 2021 року”.

Дослідники також представили три можливі сценарії розвитку пандемії COVID-19:

• Сценарій 1. За першою хвилею коронавірусу, яка припала на весну 2020 року, виникне серія повторюваних слабших хвиль протягом 1 – 2 років. Згідно з цим сценарієм, пандемія остаточно ослабне приблизно в 2021 році. Даний сценарій може вимагати періодичного відновлення обмежувальним заходів.

• Сценарій 2. За першою хвилею COVID-19, яка припала на весну 2020 року, настане більш серйозна хвиля восени або взимку 2020 року і одна або кілька слабших у 2021 році. Ця модель також потребуватиме відновлення обмежувальних заходів: для пом’якшення наслідків пандемії і запобігання перевантаженості систем охорони здоров’я.

• Сценарій 3. Після першої хвилі COVID-19 навесні 2020 року спостерігатиметься поступове ослаблення пандемії (без чітко виражених нових хвиль захворювання). Цей сценарій, ймовірно, не вимагатиме відновлення обмежувальних заходів.

“Попередження про ризики, що надходять від офіційних осіб, вказують на підхід, згідно з яким пандемія скоро не закінчиться, а населенню потрібно бути готовим до можливих періодичних спалахів захворювання протягом наступних двох років”, – зазначають автори дослідження.

При цьому вчені наголошують, що коронавірус COVID-19 згодом може стати сезонним захворюванням (і не зникне навіть після 2022 року).

“Який би сценарій не відбувався при пандемії, ми повинні бути готові до ще як мінімум 18-24 місяців значної активності COVID-19 із “гарячими точками”, що періодично виникатимуть у різних географічних областях. У міру ослаблення пандемії, ймовірно, що SARS-CoV -2 продовжить циркулювати в популяції людей і набуде сезонного характеру, але захворювання протікатиме в більш легкій формі, як це вже відбувалося з іншими менш патогенними коронавірусами”, – йдеться в звіті.