На території Італії різко зросла кількість заражених коронавірусом, тоді як в світі загальна динаміка йде на спад. На сьогоднішній день успішно вилікувалися і виписані з лікарень понад 27,5 тисяч осіб.

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Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, загальна кількість заражених коронавірусом становить 80146 осіб.

Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 2699 людей.

У Південній Кореї заразилися 893 людини, в Італії – 229, Японії – 159, США – 53, Ірані – 61, Австралії – 22.

У самому Китаї зросла кількість жертв нового коронавірусу – померли вже 2663 людини.

Державний комітет у справах охорони здоров’я КНР зазначає, що за добу було зафіксовано 71 смерть. Також майже 2,6 тисячі осіб виписано з лікарень.

У Китаї загальне число інфікованих коронавірусом нового типу становить понад 77,6 тисяч.

Коронавірус в Італії

В Італії від викликаних коронавірусів COVID-19 ускладнень помер сьомий пацієнт.

У лікарні італійського міста Комо помер 62-річний чоловік. Відзначається, що померлий мав багато хронічних захворювань.

Зараз Італія – ​​на третьому місці в світі за кількістю випадків заражень після Китаю і Південної Кореї.

Кількість інфікованих становить 229 осіб.

Поїзд, який їхав з Італії до Австрії, зупиняли через підозри китайського коронавіруса у двох пасажирок.

Пасажирам рейсу авіакомпанії Alitalia з Риму не дозволили зійти з літака після приземлення в аеропорту острова Маврикія в зв’язку із загрозою поширення коронавіруса.

Поширення коронавірусу в світі

Вчені Імперського коледжу Лондона вважають, що дві третини випадків атипового коронавірусу за межами Китаю може бути не ідентифіковано.

“Ми порівняли середньомісячнукількість пасажирів, які подорожують з Уханю – основні інтернаціональні хаби з кількістю підтверджених випадків захворювання коронавірусом за межами Китаю. Відштовхуючись від цих даних, ми виявили, що приблизно дві третини випадків могли бути не ідентифіковані. Наші висновки підтверджуються схожими аналізами інших груп”, – повідомив автор доповіді.

Зокрема, в Сінгапурі може бути не виявлено 63% випадків захворювання китайським коронавірусом. При цьому в Канаді, Шрі-Ланці, Індії, Швеції, Бельгії, Непалі та Фінляндії можуть бути не ідентифіковані 73% випадків.

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що епідемія коронавируса COVID-19 досягла свого піку більше двох тижнів тому і вже пішла на спад.

За даними ВООЗ, пік епідемії припав на 23 січня – 2 лютого. З тих пір епідемія коронавируса неухильно знижується.

Коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess

Майже всі українці, члени екіпажу судна Diamond Princess, не планують повертатися в Україну.

24 громадянина України, з яких двоє перебувають в лікарні, не мають наміру повертатися в Україну. Ще з одним українські дипломати намагаються встановити контакт.

Питання повернення в Україну буде вирішуватися безпосередньо громадянами та власником судна.

Коронавірус в Україні

Переважна більшість українців не підтримують протести проти розміщення в їх регіоні людей, евакуйованих з Китаю.

Висловилися проти протестів 74% опитаних українців.

При цьому 15% українців підтримують протести проти розміщення в регіоні евакуйованих з Китаю людей, а 11% не змогли чітко відповісти.

Протести проти розміщення евакуйованих не підтримує приблизно однакові відсоток людей (71-73%) на Сході, в Центру і на Заході країни. На Півдні України такі протести не підтримують 80% українців.

В Державної прикордонної служби України заявили, що будуть “візуально спостерігати” за пасажирами з Італії через коронавірус.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) ввело проведення температурного скринінгу на прикордонних постах, які пропускають пасажирів з Італії.

Кабінет Міністрів відновить посаду Головного державного санітарного лікаря і покладе його функції на заступника міністра охорони здоров’я.