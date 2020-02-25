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Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, загальна кількість заражених коронавірусом становить 80146 осіб.
Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 2699 людей.
У Південній Кореї заразилися 893 людини, в Італії – 229, Японії – 159, США – 53, Ірані – 61, Австралії – 22.
У самому Китаї зросла кількість жертв нового коронавірусу – померли вже 2663 людини.
Державний комітет у справах охорони здоров’я КНР зазначає, що за добу було зафіксовано 71 смерть. Також майже 2,6 тисячі осіб виписано з лікарень.
У Китаї загальне число інфікованих коронавірусом нового типу становить понад 77,6 тисяч.
Коронавірус в Італії
В Італії від викликаних коронавірусів COVID-19 ускладнень помер сьомий пацієнт.
У лікарні італійського міста Комо помер 62-річний чоловік. Відзначається, що померлий мав багато хронічних захворювань.
Зараз Італія – на третьому місці в світі за кількістю випадків заражень після Китаю і Південної Кореї.
Кількість інфікованих становить 229 осіб.
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Поїзд, який їхав з Італії до Австрії, зупиняли через підозри китайського коронавіруса у двох пасажирок.
Пасажирам рейсу авіакомпанії Alitalia з Риму не дозволили зійти з літака після приземлення в аеропорту острова Маврикія в зв’язку із загрозою поширення коронавіруса.
Поширення коронавірусу в світі
Вчені Імперського коледжу Лондона вважають, що дві третини випадків атипового коронавірусу за межами Китаю може бути не ідентифіковано.
“Ми порівняли середньомісячнукількість пасажирів, які подорожують з Уханю – основні інтернаціональні хаби з кількістю підтверджених випадків захворювання коронавірусом за межами Китаю. Відштовхуючись від цих даних, ми виявили, що приблизно дві третини випадків могли бути не ідентифіковані. Наші висновки підтверджуються схожими аналізами інших груп”, – повідомив автор доповіді.
Зокрема, в Сінгапурі може бути не виявлено 63% випадків захворювання китайським коронавірусом. При цьому в Канаді, Шрі-Ланці, Індії, Швеції, Бельгії, Непалі та Фінляндії можуть бути не ідентифіковані 73% випадків.
У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що епідемія коронавируса COVID-19 досягла свого піку більше двох тижнів тому і вже пішла на спад.
За даними ВООЗ, пік епідемії припав на 23 січня – 2 лютого. З тих пір епідемія коронавируса неухильно знижується.
Коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess
Майже всі українці, члени екіпажу судна Diamond Princess, не планують повертатися в Україну.
24 громадянина України, з яких двоє перебувають в лікарні, не мають наміру повертатися в Україну. Ще з одним українські дипломати намагаються встановити контакт.
Питання повернення в Україну буде вирішуватися безпосередньо громадянами та власником судна.
Коронавірус в Україні
Переважна більшість українців не підтримують протести проти розміщення в їх регіоні людей, евакуйованих з Китаю.
Висловилися проти протестів 74% опитаних українців.
При цьому 15% українців підтримують протести проти розміщення в регіоні евакуйованих з Китаю людей, а 11% не змогли чітко відповісти.
Протести проти розміщення евакуйованих не підтримує приблизно однакові відсоток людей (71-73%) на Сході, в Центру і на Заході країни. На Півдні України такі протести не підтримують 80% українців.
В Державної прикордонної служби України заявили, що будуть “візуально спостерігати” за пасажирами з Італії через коронавірус.
Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) ввело проведення температурного скринінгу на прикордонних постах, які пропускають пасажирів з Італії.
Кабінет Міністрів відновить посаду Головного державного санітарного лікаря і покладе його функції на заступника міністра охорони здоров’я.