Станом на 24 лютого кількість загиблих в Китаї від нового коронавірусу COVID-19 зросла до 2592 осіб.

Про це повідомляє Channel New Asia.

За даними Національної комісії охорони здоров’я, за добу на материковому Китаї померло 150 осіб.

Комісія також підтвердила в цілому 409 нових випадків зараження в Китаї.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні на даний час складає 77 150 осіб.

Кілька провінцій повідомляють про відсутність нових випадків зараження протягом декількох днів поспіль.

Китай в понеділок оголосив, що виділив 99,5 млрд юанів (14,16 млрд доларів США) на стримування спалаху вірусу.

Нагадаємо, що коронавірус поширився більш ніж у 25 країнах.