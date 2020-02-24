Про це повідомляє Channel New Asia.
За даними Національної комісії охорони здоров’я, за добу на материковому Китаї померло 150 осіб.
Комісія також підтвердила в цілому 409 нових випадків зараження в Китаї.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні на даний час складає 77 150 осіб.
Кілька провінцій повідомляють про відсутність нових випадків зараження протягом декількох днів поспіль.
Китай в понеділок оголосив, що виділив 99,5 млрд юанів (14,16 млрд доларів США) на стримування спалаху вірусу.
Нагадаємо, що коронавірус поширився більш ніж у 25 країнах.
- Влада італійського регіону Венето оголосили про скасування Венеційського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу.
- Раніше повідомлялося, що вірус поширився на півночі Італії, в основному в адміністративних областях Ломбардія і Венето. Також є хворі в областях Емілія-Романья, Лаціо і П’ємонт. В Італії були прийняті суворі надзвичайні заходи, включаючи заборону на проведення публічних заходів в 10 муніципалітетах.