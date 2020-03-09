Американець разом з дочкою відвідав масовий захід в школі не дивлячись на те, що його сім'я повинна перебувати на самоізоляції через підозру на коронавірус

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У суботу, 7 березня, 20-річна мешканка штату Міссурі, яка напередодні повернулася з Італії, де спостерігається спалах коронавірусу, звернулася на гарячу лінію по боротьбі з хворобою та розповіла про своє погане самопочуття. Медики порадили їй пройти обстеження, а також залишатися на самоізоляції разом із родиною, допоки не будуть відомі результати аналізу.

У той же день батько пацієнтки проігнорував рекомендації лікарів та відправився з молодшою ​​дочкою на масовий захід в школу.

“Те, як сім’я реагувала на цю ситуацію, насправді показує, як люди повинні та не повинні реагувати на коронавірус”, — сказав Сем Пейдж, мер округу Сент Луїс, штат Міссурі.

Пейдж сказав, що в неділю чиновники охорони здоров’я дізналися про дії батька та нагадали йому, що він повинен залишатися в ізоляції. У разі, якщо він знову проігнорує накази, медичні працівники мають намір домагатися його ізоляції через суд.

“Ми залежимо від здорового глузду та доброї волі людей, з якими ми спілкуємося, і коли ми просимо когось ізолюватися, нам доводиться довіряти їм”, — додав мер.