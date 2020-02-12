З початку епідемії коронавірусу в Китаї, на території країни померли 1113 осіб. В цілому, за добу, стало відомо про 97 смертельних випадків.

Про це повідомляє Reuters.

На даний момент кількість загиблих від спалаху коронавірусу в Китаї досягла 1113 осіб. Тобто за добу померли 97 людей.

У Хубеї, провінції-епіцентрі поширення коронавірусу, за добу повідомили про 94 смертельні випадки, з них в місті Ухань – 72.

При цьому, на всій території Китаю було зареєстровано 2 015 нових підтверджених випадків інфікації.

Медики зазначили, що це найнижчий показник з початку місяця.

В цілому, у всьому світі, заражені понад 44,5 тисячі осіб.

Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, число смертельних випадків від зараження коронавірусом досягла 1115 осіб.

Успішно побороли захворювання і були виписані з лікарень 4793 людини.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

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