Про це повідомляє Reuters.
На даний момент кількість загиблих від спалаху коронавірусу в Китаї досягла 1113 осіб. Тобто за добу померли 97 людей.
У Хубеї, провінції-епіцентрі поширення коронавірусу, за добу повідомили про 94 смертельні випадки, з них в місті Ухань – 72.
При цьому, на всій території Китаю було зареєстровано 2 015 нових підтверджених випадків інфікації.
Медики зазначили, що це найнижчий показник з початку місяця.
В цілому, у всьому світі, заражені понад 44,5 тисячі осіб.
Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, число смертельних випадків від зараження коронавірусом досягла 1115 осіб.
Успішно побороли захворювання і були виписані з лікарень 4793 людини.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.
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