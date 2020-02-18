Внаслідок зараження корнавірусом Covid-19 з Китаю, за добу померли 98 осіб у всьому світі.

Про це свідчать дані карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Так, станом на 18 лютого, кількість хворих коронавірусом Covid-19 в світі зросла до 73 тисяч осіб. За добу померли 98 осіб.

З початку епідемії, внаслідок зараження китайським коронавірусом Covid-19 померли 1873 людини.

У той же час вилікувалися і були виписані з лікарні 12692 людини.

Динаміка нових випадків зараження сповільнюється.

Згідно з даними Національної комісії з охорони здоров’я КНР, за останню добу на території країни виявлено 1886 нових підтверджених випадків інфікування. Жертвами вірусу за 17 лютого стали 98 осіб.

Всього кількість заражених на території Китаю перевищила 72 тис.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків. У неділю, 17 лютого, жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 105 осіб.