В Антарктиді, яка вважалася єдиним континентом, що не постраждав від пандемії коронавірусу, зареєстровані перші випадки захворювання на COVID-19.

Про це пише The Guardian.

Зокрема, спалах зафіксували на чилійській дослідницькій базі генерала Бернардо О’Хіггінс Рікельме. COVID-19 підтвердили у 36 осіб, серед яких – 26 військовослужбовців чилійської армії та 10 – обслуговуючий персонал.

Всіх хворих евакуювали в місто Пунта-Аренас у Чилі, де вони знаходяться в ізоляції.

Зазначається, що спроби стримати поширення вірусу в Антарктиді дорого обходяться. Всі основні дослідницькі проєкти і будь-які проєкти вчених усього світу припинені.

Хоча на континенті немає постійних жителів, на початок зими на острові знаходилися 1000 дослідників та інших громадян.