Про це пише The Guardian.
Зокрема, спалах зафіксували на чилійській дослідницькій базі генерала Бернардо О’Хіггінс Рікельме. COVID-19 підтвердили у 36 осіб, серед яких – 26 військовослужбовців чилійської армії та 10 – обслуговуючий персонал.
Всіх хворих евакуювали в місто Пунта-Аренас у Чилі, де вони знаходяться в ізоляції.
Зазначається, що спроби стримати поширення вірусу в Антарктиді дорого обходяться. Всі основні дослідницькі проєкти і будь-які проєкти вчених усього світу припинені.
Хоча на континенті немає постійних жителів, на початок зими на острові знаходилися 1000 дослідників та інших громадян.
- Раніше міністр охорони здоров’я Південно-Африканської Республіки Звели Мкизе заявив, що в країні виявили новий різновид коронавірусу. За його словами, другу хвилю спровокував саме новий COVID-19.