Однаковими симптомами, якими супроводжуються ГРВІ, грип та коронавірус, є кашель і біль в горлі, лихоманка, втома, нежить. Але при COVID-19 виникають ще й інші ознаки захворювання.

#Букви пояснюють, як відрізнити коронавірус від ГРВІ та грипу.

Медики компанії-виробника вакцини Pfizer, яка недавно отримала офіційний дозвіл на використання в Великобританії, склали схему перевірки симптомів COVID-19, щоб відрізнити коронавірус від грипу або застуди.

Застуда (ГРВІ)

Що це?

Застуда – це респіраторне захворювання, спричинене різними типами вірусів, причому найпоширенішими є риновіруси. Застуда часто циркулює взимку та навесні, але людина може захворіти на застуду в будь-який час року.

Симптоми застуди

Симптоми застуди можуть бути подібними до симптомів грипу, але вони, як правило, слабші і зазвичай включають наступне:

нежить;

хворе горло;

головний біль;

ломота в тілі;

кашель;

чхання.

Як довго триває?

Більшість людей одужують від застуди протягом семи-десяти днів.

Коли варто звернутися до лікаря через застуду?

Якщо у вас є щось із наведеного, вам потрібно зателефонувати медичному працівнику:

Лихоманка, що триває довше чотирьох днів, або, у дітей молодше трьох місяців, лихоманка, яка становить 39 або більше

Симптоми, які тривають 10 днів і більше без покращення

Лихоманка, кашель або інші симптоми, які покращуються, але потім повертаються або стають більш важкими

Зневоднення

Утруднене дихання або прискорене дихання

Хронічні стани здоров’я, які погіршуються

Будь-які інші симптоми, які викликають у вас занепокоєння

Грип

Що це?

Грип – це респіраторне захворювання, спричинене різними вірусами. Грип може бути легким або важким і навіть призвести до госпіталізації або смерті. Деякі групи людей, включаючи маленьких дітей, вагітних жінок, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями, можуть бути під загрозою серйозних ускладнень. Щорічна вакцинація проти грипу може допомогти запобігти захворюванню. CDC рекомендує, за невеликими винятками, кожному пройти вакцинацію проти грипу на початку сезону, в ідеалі у вересні або жовтні.

Симптоми грипу

Симптоми грипу можуть бути подібними до симптомів застуди, але вони, як правило, більш важкі; вони також можуть бути подібними до симптомів COVID-19.

Загальні симптоми грипу включають:

високу температуру;

хворе горло;

кашель;

головний біль;

нежить / закладеність носа;

болі в м’язах / тілі;

втома;

блювота / діарея (частіше зустрічається у дітей).

Як довго тривають?

Деякі хворі на грип одужують через кілька днів, а іншим може знадобитися близько двох тижнів.

Коли слід звернутися до лікаря?

Є багато типів симптомів грипу, які потребують медичної допомоги:

прискорене дихання / утруднене дихання;

біль в грудях / тиск;

сильний м’язовий біль;

зневоднення / відсутність сечовипускання;

голова паморочиться;

судоми;

сильна слабкість;

лихоманка або кашель, які періодично повертаються.

COVID-19

Що таке COVID-19?

COVID-19, який є новим типом коронавірусу, є респіраторним захворюванням, яке може по-різному впливати на людей, у деяких людей спостерігаються симптоми, схожі на грип. Як і грип, симптоми COVID-19 можуть змінюватися від легких до важких. Люди похилого віку та люди з основними захворюваннями можуть мати більший ризик розвитку серйозних ускладнень. На відміну від грипу, ще не існує вакцини проти COVID-19.

Симптоми COVID-19

Науковці все ще вивчають COVID-19. Наступний список включає низку потенційних симптомів, але це не всі симптоми. Зателефонуйте своєму лікарю, якщо вважаєте, що у вас COVID-19, і домовтесь про тестування.

Симптоми COVID-19:

лихоманка / озноб;

кашель;

утруднене дихання – болі в м’язах / тілі;

втома;

головний біль;

втрата смаку або запаху;

хворе горло;

нежить / закладеність носа;

нудота, блювота і діарея.

Як довго триває?

Легка форма зазвичай триває від одного до двох тижнів, водночас більш важкі випадки можуть тривати до шести тижнів.

Коли вам слід звернутися до лікаря через коронавірус?

COVID-19 може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті. Негайно зателефонуйте на допомогу, якщо виникнуть такі симптоми:

Утруднене дихання

Постійний біль / тиск у грудній клітці

Почуття розгубленості

Проблеми з неспанням або пробудженням

Синій відтінок губ або обличчя.

Норовірус

Що таке норовірус?

Норовірус, який іноді називають кишковим грипом, – це вірус, який може поширюватися через заражену їжу та воду або через контакт із зараженою людиною. Це одна з основних причин гострого гастроентериту і є основною причиною харчових захворювань. Норовірус можна підхопити в будь-яку пору року, але найчастіше з листопада по квітень.

Які симптоми норовірусу

Загальні симптоми включають:

Блювота

Діарея

Біль у животі

Нудота

Рідше поширені симптоми включають лихоманку, головний біль та болі в тілі.

Як довго тривають симптоми норовірусу?

У людини зазвичай симптоми з’являються через 12–48 годин після контакту з норовірусом. Як правило, люди з норовірусом одужують за один-три дні.

Коли слід викликати лікаря щодо симптомів норовірусу?

Вам слід викликати лікаря, якщо у вас є щось із наведеного нижче:

Криваве випорожнення

Сильна блювота

Біль у животі

Зневоднення

Діарея, яка триває через кілька днів.