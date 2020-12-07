#Букви пояснюють, як відрізнити коронавірус від ГРВІ та грипу.

Медики компанії-виробника вакцини Pfizer, яка недавно отримала офіційний дозвіл на використання в Великобританії, склали схему перевірки симптомів COVID-19, щоб відрізнити коронавірус від грипу або застуди.

Застуда (ГРВІ)

Що це?

Застуда – це респіраторне захворювання, спричинене різними типами вірусів, причому найпоширенішими є риновіруси. Застуда часто циркулює взимку та навесні, але людина може захворіти на застуду в будь-який час року.

Симптоми застуди

Симптоми застуди можуть бути подібними до симптомів грипу, але вони, як правило, слабші і зазвичай включають наступне:

  • нежить;
  • хворе горло;
  • головний біль;
  • ломота в тілі;
  • кашель;
  • чхання.

Як довго триває?

Більшість людей одужують від застуди протягом семи-десяти днів.

Коли варто звернутися до лікаря через застуду?

Якщо у вас є щось із наведеного, вам потрібно зателефонувати медичному працівнику:

  • Лихоманка, що триває довше чотирьох днів, або, у дітей молодше трьох місяців, лихоманка, яка становить 39 або більше
  • Симптоми, які тривають 10 днів і більше без покращення
  • Лихоманка, кашель або інші симптоми, які покращуються, але потім повертаються або стають більш важкими
  • Зневоднення
  • Утруднене дихання або прискорене дихання
  • Хронічні стани здоров’я, які погіршуються
  • Будь-які інші симптоми, які викликають у вас занепокоєння

Грип

Що це?

Грип – це респіраторне захворювання, спричинене різними вірусами. Грип може бути легким або важким і навіть призвести до госпіталізації або смерті. Деякі групи людей, включаючи маленьких дітей, вагітних жінок, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями, можуть бути під загрозою серйозних ускладнень. Щорічна вакцинація проти грипу може допомогти запобігти захворюванню. CDC рекомендує, за невеликими винятками, кожному пройти вакцинацію проти грипу на початку сезону, в ідеалі у вересні або жовтні.

Симптоми грипу

Симптоми грипу можуть бути подібними до симптомів застуди, але вони, як правило, більш важкі; вони також можуть бути подібними до симптомів COVID-19.

Загальні симптоми грипу включають:

  • високу температуру;
  • хворе горло;
  • кашель;
  • головний біль;
  • нежить / закладеність носа;
  • болі в м’язах / тілі;
  • втома;
  • блювота / діарея (частіше зустрічається у дітей).

Як довго тривають?

Деякі хворі на грип одужують через кілька днів, а іншим може знадобитися близько двох тижнів.

Коли слід звернутися до лікаря?

Є багато типів симптомів грипу, які потребують медичної допомоги:

  • прискорене дихання / утруднене дихання;
  • біль в грудях / тиск;
  • сильний м’язовий біль;
  • зневоднення / відсутність сечовипускання;
  • голова паморочиться;
  • судоми;
  • сильна слабкість;
  • лихоманка або кашель, які періодично повертаються.

COVID-19

Що таке COVID-19?

COVID-19, який є новим типом коронавірусу, є респіраторним захворюванням, яке може по-різному впливати на людей, у деяких людей спостерігаються симптоми, схожі на грип. Як і грип, симптоми COVID-19 можуть змінюватися від легких до важких. Люди похилого віку та люди з основними захворюваннями можуть мати більший ризик розвитку серйозних ускладнень. На відміну від грипу, ще не існує вакцини проти COVID-19.

Симптоми COVID-19

Науковці все ще вивчають COVID-19. Наступний список включає низку потенційних симптомів, але це не всі симптоми. Зателефонуйте своєму лікарю, якщо вважаєте, що у вас COVID-19, і домовтесь про тестування.

Симптоми COVID-19:

  • лихоманка / озноб;
  • кашель;
  • утруднене дихання – болі в м’язах / тілі;
  • втома;
  • головний біль;
  • втрата смаку або запаху;
  • хворе горло;
  • нежить / закладеність носа;
  • нудота, блювота і діарея.

Як довго триває?

Легка форма зазвичай триває від одного до двох тижнів, водночас більш важкі випадки можуть тривати до шести тижнів.

Коли вам слід звернутися до лікаря через коронавірус?

COVID-19 може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті. Негайно зателефонуйте на допомогу, якщо виникнуть такі симптоми:

  • Утруднене дихання
  • Постійний біль / тиск у грудній клітці
  • Почуття розгубленості
  • Проблеми з неспанням або пробудженням
  • Синій відтінок губ або обличчя.

Норовірус

Що таке норовірус?

Норовірус, який іноді називають кишковим грипом, – це вірус, який може поширюватися через заражену їжу та воду або через контакт із зараженою людиною. Це одна з основних причин гострого гастроентериту і є основною причиною харчових захворювань. Норовірус можна підхопити в будь-яку пору року, але найчастіше з листопада по квітень.

Які симптоми норовірусу

Загальні симптоми включають:

  • Блювота
  • Діарея
  • Біль у животі
  • Нудота

Рідше поширені симптоми включають лихоманку, головний біль та болі в тілі.

Як довго тривають симптоми норовірусу?

У людини зазвичай симптоми з’являються через 12–48 годин після контакту з норовірусом. Як правило, люди з норовірусом одужують за один-три дні.

Коли слід викликати лікаря щодо симптомів норовірусу?

Вам слід викликати лікаря, якщо у вас є щось із наведеного нижче:

Криваве випорожнення

Сильна блювота

Біль у животі

Зневоднення

Діарея, яка триває через кілька днів.

  • Раніше голова Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що першими вакцину проти коронавірусу COVID-19 отримають працівники сфери охорони здоров’я.