#Букви пояснюють, як відрізнити коронавірус від ГРВІ та грипу.
Медики компанії-виробника вакцини Pfizer, яка недавно отримала офіційний дозвіл на використання в Великобританії, склали схему перевірки симптомів COVID-19, щоб відрізнити коронавірус від грипу або застуди.
Застуда (ГРВІ)
Що це?
Застуда – це респіраторне захворювання, спричинене різними типами вірусів, причому найпоширенішими є риновіруси. Застуда часто циркулює взимку та навесні, але людина може захворіти на застуду в будь-який час року.
Симптоми застуди
Симптоми застуди можуть бути подібними до симптомів грипу, але вони, як правило, слабші і зазвичай включають наступне:
- нежить;
- хворе горло;
- головний біль;
- ломота в тілі;
- кашель;
- чхання.
Як довго триває?
Більшість людей одужують від застуди протягом семи-десяти днів.
Коли варто звернутися до лікаря через застуду?
Якщо у вас є щось із наведеного, вам потрібно зателефонувати медичному працівнику:
- Лихоманка, що триває довше чотирьох днів, або, у дітей молодше трьох місяців, лихоманка, яка становить 39 або більше
- Симптоми, які тривають 10 днів і більше без покращення
- Лихоманка, кашель або інші симптоми, які покращуються, але потім повертаються або стають більш важкими
- Зневоднення
- Утруднене дихання або прискорене дихання
- Хронічні стани здоров’я, які погіршуються
- Будь-які інші симптоми, які викликають у вас занепокоєння
Грип
Що це?
Грип – це респіраторне захворювання, спричинене різними вірусами. Грип може бути легким або важким і навіть призвести до госпіталізації або смерті. Деякі групи людей, включаючи маленьких дітей, вагітних жінок, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями, можуть бути під загрозою серйозних ускладнень. Щорічна вакцинація проти грипу може допомогти запобігти захворюванню. CDC рекомендує, за невеликими винятками, кожному пройти вакцинацію проти грипу на початку сезону, в ідеалі у вересні або жовтні.
Симптоми грипу
Симптоми грипу можуть бути подібними до симптомів застуди, але вони, як правило, більш важкі; вони також можуть бути подібними до симптомів COVID-19.
Загальні симптоми грипу включають:
- високу температуру;
- хворе горло;
- кашель;
- головний біль;
- нежить / закладеність носа;
- болі в м’язах / тілі;
- втома;
- блювота / діарея (частіше зустрічається у дітей).
Як довго тривають?
Деякі хворі на грип одужують через кілька днів, а іншим може знадобитися близько двох тижнів.
Коли слід звернутися до лікаря?
Є багато типів симптомів грипу, які потребують медичної допомоги:
- прискорене дихання / утруднене дихання;
- біль в грудях / тиск;
- сильний м’язовий біль;
- зневоднення / відсутність сечовипускання;
- голова паморочиться;
- судоми;
- сильна слабкість;
- лихоманка або кашель, які періодично повертаються.
COVID-19
Що таке COVID-19?
COVID-19, який є новим типом коронавірусу, є респіраторним захворюванням, яке може по-різному впливати на людей, у деяких людей спостерігаються симптоми, схожі на грип. Як і грип, симптоми COVID-19 можуть змінюватися від легких до важких. Люди похилого віку та люди з основними захворюваннями можуть мати більший ризик розвитку серйозних ускладнень. На відміну від грипу, ще не існує вакцини проти COVID-19.
Симптоми COVID-19
Науковці все ще вивчають COVID-19. Наступний список включає низку потенційних симптомів, але це не всі симптоми. Зателефонуйте своєму лікарю, якщо вважаєте, що у вас COVID-19, і домовтесь про тестування.
Симптоми COVID-19:
- лихоманка / озноб;
- кашель;
- утруднене дихання – болі в м’язах / тілі;
- втома;
- головний біль;
- втрата смаку або запаху;
- хворе горло;
- нежить / закладеність носа;
- нудота, блювота і діарея.
Як довго триває?
Легка форма зазвичай триває від одного до двох тижнів, водночас більш важкі випадки можуть тривати до шести тижнів.
Коли вам слід звернутися до лікаря через коронавірус?
COVID-19 може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті. Негайно зателефонуйте на допомогу, якщо виникнуть такі симптоми:
- Утруднене дихання
- Постійний біль / тиск у грудній клітці
- Почуття розгубленості
- Проблеми з неспанням або пробудженням
- Синій відтінок губ або обличчя.
Норовірус
Що таке норовірус?
Норовірус, який іноді називають кишковим грипом, – це вірус, який може поширюватися через заражену їжу та воду або через контакт із зараженою людиною. Це одна з основних причин гострого гастроентериту і є основною причиною харчових захворювань. Норовірус можна підхопити в будь-яку пору року, але найчастіше з листопада по квітень.
Які симптоми норовірусу
Загальні симптоми включають:
- Блювота
- Діарея
- Біль у животі
- Нудота
Рідше поширені симптоми включають лихоманку, головний біль та болі в тілі.
Як довго тривають симптоми норовірусу?
У людини зазвичай симптоми з’являються через 12–48 годин після контакту з норовірусом. Як правило, люди з норовірусом одужують за один-три дні.
Коли слід викликати лікаря щодо симптомів норовірусу?
Вам слід викликати лікаря, якщо у вас є щось із наведеного нижче:
Криваве випорожнення
Сильна блювота
Біль у животі
Зневоднення
Діарея, яка триває через кілька днів.
- Раніше голова Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що першими вакцину проти коронавірусу COVID-19 отримають працівники сфери охорони здоров’я.