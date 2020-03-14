Про це повідомляє Центр по контролю і профілактиці захворювань США (CDC).
Зокрема, до хронічних захворювань, які збільшують ризик зараження на коронавірус, відносяться:
• Хвороби серця;
• Діабет;
• Захворювання легенів.
“Якщо ви схильні до підвищеного ризику серйозного захворювання, викликаного COVID-19, через ваш вік або через серйозну довготривалу проблему зі здоров’ям, вам дуже важливо вжити заходів, щоб знизити ризик захворювання на цю хворобу”, – наголосили в CDC.
У Центрі також дали рекомендації, як убезпечити себе від зараження на коронавірус:
- Уникайте тісного контакту з хворими людьми;
- Часто мийте руки з милом і не менше 20 секунд;
- Якщо помити руки можливості немає, слід використати дезінфікуючий засіб для рук, який містить не менше 60% спирту;
- Наскільки це можливо, уникайте торкання поверхонь з високим ступенем торкання: кнопки ліфта, дверні ручки, поручні;
- Намагайтеся не торкатися обличчя, носа і очей;
- Очистіть і продезінфікуйте свій будинок;
- Уникайте скупчення людей, особливо в погано провітрюваних приміщеннях.
Зазначається, що ризик захворіти респіраторним вірусом, таким як COVID-19, може зрости в людних, закритих приміщеннях з невеликою циркуляцією повітря, якщо в натовпі є люди, які хворіють.
Напередодні у міністерстві охорони здоров’я України закликали українців обмежити пересування літніх родичів по країні через спалах коронавірусу COVID-19.
- 13 березня в Україні зафіксована перша смерть внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Це пацієнтка, яку раніше госпіталізували в Житомирській області.
- Зазначалося, що пацієнтка з коронавірусом з Житомирщини, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Зокрема, жінка приймала гостей і ходила до церкви. Сьогодні жінку підключили до апарату штучного дихання.