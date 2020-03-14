В зоні найбільшого ризику захворювання на коронавірус знаходяться люди похилого віку і люди, у яких є хронічні захворювання.

Про це повідомляє Центр по контролю і профілактиці захворювань США (CDC).

Зокрема, до хронічних захворювань, які збільшують ризик зараження на коронавірус, відносяться:

• Хвороби серця;

• Діабет;

• Захворювання легенів.

“Якщо ви схильні до підвищеного ризику серйозного захворювання, викликаного COVID-19, через ваш вік або через серйозну довготривалу проблему зі здоров’ям, вам дуже важливо вжити заходів, щоб знизити ризик захворювання на цю хворобу”, – наголосили в CDC.

У Центрі також дали рекомендації, як убезпечити себе від зараження на коронавірус:

Уникайте тісного контакту з хворими людьми;

Часто мийте руки з милом і не менше 20 секунд;

Якщо помити руки можливості немає, слід використати дезінфікуючий засіб для рук, який містить не менше 60% спирту;

Наскільки це можливо, уникайте торкання поверхонь з високим ступенем торкання: кнопки ліфта, дверні ручки, поручні;

Намагайтеся не торкатися обличчя, носа і очей;

Очистіть і продезінфікуйте свій будинок;

Уникайте скупчення людей, особливо в погано провітрюваних приміщеннях.

Зазначається, що ризик захворіти респіраторним вірусом, таким як COVID-19, може зрости в людних, закритих приміщеннях з невеликою циркуляцією повітря, якщо в натовпі є люди, які хворіють.

Напередодні у міністерстві охорони здоров’я України закликали українців обмежити пересування літніх родичів по країні через спалах коронавірусу COVID-19.