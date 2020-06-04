Расовий розкол в США протягом останнього часу розширювався, причиною чого стали епідемія коронавірусу і ставлення до поліції.

Про це свідчать дані опитування Axios.

У опитаних американців запитали – чи довіряють вони місцевій поліції. 77% респондентів з білою шкірою відповіли “так”. Всього 36% темношкірих респондентів відповіли так само. Якщо говорити про політичну позицію, то довіряють поліції 78% серед республіканців і 63% серед демократів.

Що стосується расового питання і коронавірусу, то страхи, пов’язані з епідемією, є у 75% темношкірих американців, а також 42% латиноамериканців. Серед білого населення страх внаслідок епідемії коронавірусу відчувають тільки 30% опитаних. Вони впевнені, що коронавірус приносить більше шкоди саме “кольоровим людям”. Також 70% афроамериканців кажуть, що вони дуже стурбовані тим, що дані про пандемію упереджені в ставленні до деяких расових груп. Тільки третина білих і близько половини латиноамериканців поділяють цю думку.

Також це опитування показало, що поліції довіряє більшість молодих людей, а серед літніх відповіли позитивно менше 20%.

“Це відображення давніх образ афроамериканського соціуму з поліцією, а також те, як вони комунікували. Расові відмінності величезні. Ситуація загострюється. Піднімаючи це питання, ми не бачимо рішення, а тільки бачимо безнадію серед людей, які через це страждають”, – заявив керівник Ipsos зі зв’язків з громадськістю США Кліфф Янг.

Про те, що коронавірус дійсно більше шкодить кольоровим людям, вважають 64% опитаних з демократичними поглядами і 14% серед республіканців. Про расову нерівність більше переживають жінки, ніж чоловіки.

“Вражаюча відсутність співчуття до чорних людей, разюче невігластво і упередженість шокують. Ці цифри можуть сприяти “руйнівним наслідкам, які ми спостерігаємо зараз”, – вважає Ніккі Джонс, професор Каліфорнійського університету в Берклі.

Опитування було проведено серед 1033 повнолітніх американців в період з 29 травня по 1 червня. Допустима похибка в межах 3,2% з вірогідністю 95%.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.