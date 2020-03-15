14 березня Литва закрила свої кордони для більшості іноземців. Естонія та Латвія також ввели свої заходи безпеки, щоб зупинити поширення нового коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Channel News Asia.

Прем’єр-міністр Литви Саулюс Сквернеліс заявив, що країна з населенням 2,8 мільйона осіб вирішила відновити контроль на своїх кордонах з Латвією та Польщею, ставши п’ятою країною, яка зробила це в зоні вільного пересування блоку.

Іноземцям буде заборонено в’їжджати в країну починаючи з 10:00 (12:00 за Києвом) у неділю, за винятком осіб з видом на проживання, дипломатичних працівників та військ НАТО.

На вантажні перевезення обмеження не поширюватимуться.

У Литві зареєстровано вісім підтверджених випадків захворювання COVID-19. У п’ятницю уряд закрив усі школи, дитячі садки та університети і заборонив проведення масових публічних заходів.

З понеділка заборона буде поширюватися також на більшість магазинів, ресторанів і пабів, хоча доставку їжі буде дозволено. Обмеження не стосуються продуктових магазинів та аптек.

Крім того, в понеділок кабінет міністрів затвердить план економічного стимулювання країни – на суму не менше одного мільярда євро.

Міжнародне морське, залізничне, автобусне та авіасполучення Латвії буде зупинено опівночі 17 березня. Про це після екстреного засідання надзвичайного ради повідомив прем’єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш.

Виняток буде тільки для постійних жителів Латвії, які повертаються додому і іноземців, які вирішили покинути Латвію.

Нагадаємо, що в Латвії з населенням всього 1,9 мільйона чоловік зареєстровано 26 випадків захворювання на коронавірус.

В Естонії з населенням 1,3 мільйона осіб – 115 підтверджених випадків COVID-19. Уряд країни заборонив поїздки на шість своїх островів для всіх, крім постійних жителів.

Уряд також вирішив закрити всі розважальні центри, спортивні клуби, курорти і басейни.

Більшість заходів будуть застосовуватися протягом двох тижнів, але, на думку влади, ймовірно, будуть продовжені.