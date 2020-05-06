Коронавірус COVID-19 міг почати поширюватися в світі ще з кінця 2019 року. Близько 10% населення планети можуть бути ним інфіковані.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Нові дані вдалося встановити завдяки дослідженню серед 7,6 тисячі респондентів, яке показало – новий коронавірус циркулював серед людей з кінця минулого року. Заразитися можна було фактично після першого контакту з ним.

Британські вчені вивчили мутації у вірусі і знайшли підтвердження швидкого поширення.

Результати дослідження опублікувано в журналі Infection, Genetics and Evolution.

“Вірус змінюється, але це не означає, що він стає гіршим”, – сказав учений-генетик Франсуа Балу з Лондонського інституту генетики Університетського коледжу.

Балу разом з колегами проаналізував дані з глобальної бази даних, якими обмінюються вчені.

“Це виключає будь-який сценарій, який передбачає, що SARSCoV-2 міг бути в обігу задовго до того, як він був ідентифікований, і, отже, вже уразив більшу частину населення”, – зазначено в звіті дослідників.

Тобто громадяни не тільки Китаю, але також Європи і США могли бути заражені коронавірусом і передавати його задовго до того, як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала його поширення пандемією.

Імовірно, вірус почав поширюватися в період з 6 жовтня по 11 грудня 2019 року.

При цьому, влада Китаю повідомили ВООЗ про поширення невідомого вірусу, що викликає атипову пневмонію, тільки 31 грудня. Поширення вірусу визнали пандемією 11 березня.

Вчені також підтвердили, що носієм коронавірусу, найімовірніше, були кажани, які могли заразити іншу тварину, яка потім передала вірус людині.

“Він (коронавірус) з’явився ще в кінці минулого року і з’явився майже в усіх країнах”, – додав Балу.

Також дослідник зазначив, що шукати “нульового пацієнта” в різних країнах може бути безглуздо, оскільки таких пацієнтів може бути кілька.