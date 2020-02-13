Про це повідомляє ScienceAlert.

За даними центру США з контролю й профілактики захворювань (CDC), наразі неясно, чи може людина заразиться Covid-19, торкаючись поверхні або об’єкта, на якому є вірус, а потім торкаючись свого рота, носа або, можливо, очей.

Через те, що про Covid-19 відомо зовсім небагато, дослідники використовують дані щодо подібних коронавірусів, таких як SARS і MERS. Досліджуючи літературу по всіх доступних людських і ветеринарних вірусах у цьому сімействі, фахівці виявили, що патогенні мікроорганізми людини можуть зберігатися на поверхні та залишатися заразними при кімнатній температурі протягом дев’яти днів. Для порівняння: вірус кору може жити на забруднених поверхнях до двох годин.

Зазначається, що це максимальний термін життя коронавірусу, але в середньому, за словами експертів, це сімейство вірусів може виживати від чотирьох до п’яти днів на різних матеріалах, включно з алюмінієм, деревом, папером, пластиком і склом.

“Низька температура і висока вологість повітря ще більше збільшують термін їх життя”, – зазначив лікар з Університетської лікарні Грайфсвальда Гюнтер Кампф.

Щоб зменшити поширення коронавірусів в цілому, автори нового дослідження пропонують лікарням ретельно дезінфікувати поверхні різними розчинами, приготованими з гіпохлориту натрію, перекису водню або етанолу. Ці конкретні рекомендації ВООЗ є “дуже ефективними” щодо ГРВІ та MERS.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

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