Про це повідомляється в матеріалі британського видання The Guardian.

Уточнюється, що хвороба завдає величезних пошкоджень, повністю руйнує легені людей, які більше місяця проводять в лікарні.

До таких висновків медики прийшли після досліджень тіл пацієнтів, які померли від коронавірусу в Італії після 30-40 днів проходження інтенсивної терапії.

“У легенях людей, які проходили лікування більше місяця перед тим, як померти, виявляється щось зовсім інше, ніж в разі звичайної пневмонії. Там багато тромбозів. Там повне руйнування архітектури легенів. У деяких випадках ви навіть не зрозумієте, що легеня”, – розповів один з дослідників.

У матеріалі наголошується, що хвороба залишає в легенях жертв величезну кількість дуже великих розплавлених клітин, які вражені вірусом.

При цьому, за словами професора медицини Оксфордського університету Джона Белла, що є членом урядової команди Британії з розробки вакцини, розуміння про те, чи отримують імунітет люди, які перехворіли коронавірусом, можливо буде зрозуміти тільки протягом другої хвилі епідемії.

На думку фахівців, другої хвилі в Великобританії навряд чи вдасться уникнути. А новий пік епідемії дозволив би британським медикам протестувати імунітет близько 100 000 працівників медичної галузі, які раніше перехворіли коронавірусом. Якщо вони будуть заражені знову, це покаже, як працює людський імунітет проти коронавірусу.