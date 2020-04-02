Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

Трамп підкреслив, що усвідомлює важливість дотримання заходів карантину протягом наступних 30 днів, але все ж наполягає на тому, щоб країна повернулася до нормального способу життя якомога швидше. За словами голови держави, люди, які перебувають у замкненому просторі і не мають роботи, більше схильні до суїциду.

“Домашнє насильство збільшується (в країні). І вживання наркотиків теж”, – заявив Трамп.

Головною причиною суїцидів Трамп вважає втрату роботи і грошей. Американці не можуть оплачувати рахунки, платити кредити за житло, купувати необхідні речі і продукти, продовжувати страховки. Через безвихідь приходять думки про суїцид.

“Ми хочемо відкритися настільки швидко, наскільки це можливо. Тоді я стану найщасливішою людиною”, – заявив Трамп.

Він пояснив, що з економічної точки зору країна переживе деякі складнощі через можливе введення тимчасової заборони на переміщення всередині країни.

Наразі Білий дім вивчає можливість скасування деяких внутрішніх авіарейсів і залізничного сполучення в зв’язку поширенням коронавірусу. Йдеться про повітряне сполучення з тими штатами, де зафіксовано великі вогнища захворювання.

“Я розглядаю ті рейси, які йдуть в осередки поширення. Деякі з цих рейсів мені не подобалися з самого початку, але закривати все до єдиного рейси всіх авіаліній – це дуже жорстке рішення”, – зазначив Трамп.