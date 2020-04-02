Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.
Трамп підкреслив, що усвідомлює важливість дотримання заходів карантину протягом наступних 30 днів, але все ж наполягає на тому, щоб країна повернулася до нормального способу життя якомога швидше. За словами голови держави, люди, які перебувають у замкненому просторі і не мають роботи, більше схильні до суїциду.
“Домашнє насильство збільшується (в країні). І вживання наркотиків теж”, – заявив Трамп.
Головною причиною суїцидів Трамп вважає втрату роботи і грошей. Американці не можуть оплачувати рахунки, платити кредити за житло, купувати необхідні речі і продукти, продовжувати страховки. Через безвихідь приходять думки про суїцид.
“Ми хочемо відкритися настільки швидко, наскільки це можливо. Тоді я стану найщасливішою людиною”, – заявив Трамп.
Він пояснив, що з економічної точки зору країна переживе деякі складнощі через можливе введення тимчасової заборони на переміщення всередині країни.
Наразі Білий дім вивчає можливість скасування деяких внутрішніх авіарейсів і залізничного сполучення в зв’язку поширенням коронавірусу. Йдеться про повітряне сполучення з тими штатами, де зафіксовано великі вогнища захворювання.
“Я розглядаю ті рейси, які йдуть в осередки поширення. Деякі з цих рейсів мені не подобалися з самого початку, але закривати все до єдиного рейси всіх авіаліній – це дуже жорстке рішення”, – зазначив Трамп.
- У зв’язку з пандемією коронавірусу в Нью-Йорку мобілізували медпрацівників, всі лікарні обсуговують лише заражених COVID-19. У Центральному парку вже організували тимчасовий госпіталь на 68 місць, щоб приймати тих, хто заразилися.
- У ВООЗ вважають, що США можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу.