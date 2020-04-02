Президент США Дональд Трамп вважає, що пандемія коронавірусу, через яку введено суворі обмежувальні заходи, може привести до збільшення кількості суїцидів, домашнього насилля, вживання наркотиків.

Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

Трамп підкреслив, що усвідомлює важливість дотримання заходів карантину протягом наступних 30 днів, але все ж наполягає на тому, щоб країна повернулася до нормального способу життя якомога швидше. За словами голови держави, люди, які перебувають у замкненому просторі і не мають роботи, більше схильні до суїциду.

“Домашнє насильство збільшується (в країні). І вживання наркотиків теж”, – заявив Трамп.

Головною причиною суїцидів Трамп вважає втрату роботи і грошей. Американці не можуть оплачувати рахунки, платити кредити за житло, купувати необхідні речі і продукти, продовжувати страховки. Через безвихідь приходять думки про суїцид.

“Ми хочемо відкритися настільки швидко, наскільки це можливо. Тоді я стану найщасливішою людиною”, – заявив Трамп.

Він пояснив, що з економічної точки зору країна переживе деякі складнощі через можливе введення тимчасової заборони на переміщення всередині країни.

Наразі Білий дім вивчає можливість скасування деяких внутрішніх авіарейсів і залізничного сполучення в зв’язку поширенням коронавірусу. Йдеться про повітряне сполучення з тими штатами, де зафіксовано великі вогнища захворювання.

“Я розглядаю ті рейси, які йдуть в осередки поширення. Деякі з цих рейсів мені не подобалися з самого початку, але закривати все до єдиного рейси всіх авіаліній – це дуже жорстке рішення”, – зазначив Трамп.