Про це попереджають найбільші продовольчі компанії світу, пише британське видання The Guardian.

Через епідемію коронавірусу порушилось постачання продовольства по всьому світу і це може збільшити число людей, які страждають від голоду, якщо уряди не вживуть заходів.

Unilever, Nestlé і PepsiCo, фермерські організації та Фонд ООН, вчені та групи громадянського суспільства звернулися до світових лідерів із закликом залишити кордони відкритими для торгівлі, щоб допомогти найбільш уразливим верствам суспільства й інвестувати в екологічно стійке виробництво харчових продуктів.

Крім того, Організація ООН з продовольства і сільського господарства все більше стурбована тим, що деякі уряди можуть обмежити експорт або тарифи на експорт.

У зверненні сказано, що уряди по всьому світу повинні вжити скоординованих заходів для подолання наслідків та не допустити гуманітарну кризу.