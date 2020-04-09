Про це попереджають найбільші продовольчі компанії світу, пише британське видання The Guardian.
Через епідемію коронавірусу порушилось постачання продовольства по всьому світу і це може збільшити число людей, які страждають від голоду, якщо уряди не вживуть заходів.
Unilever, Nestlé і PepsiCo, фермерські організації та Фонд ООН, вчені та групи громадянського суспільства звернулися до світових лідерів із закликом залишити кордони відкритими для торгівлі, щоб допомогти найбільш уразливим верствам суспільства й інвестувати в екологічно стійке виробництво харчових продуктів.
Крім того, Організація ООН з продовольства і сільського господарства все більше стурбована тим, що деякі уряди можуть обмежити експорт або тарифи на експорт.
У зверненні сказано, що уряди по всьому світу повинні вжити скоординованих заходів для подолання наслідків та не допустити гуманітарну кризу.
- В Україні станом на ранок 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 224 нові випадки.
- Показник летальності від коронавірусу в Україні становить 3,1 %. Це істотно менше, ніж, наприклад, в Італії чи Іспанії.