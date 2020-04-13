На борту авіаносця ВМС США Theodore Roosevelt коронавірусом заразилися більше 10% членів екіпажу.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на представника ВМС США.

“92% членів екіпажу Theodore Roosevelt пройшли тестування. На сьогодні у 550 був позитивний тест, у 3673 – негативний”, – заявив представник ВМС.

Всього на борту перебувають більше 4 тис. осіб, таким чином заражені більше 10% екіпажу.

Представник відомства уточнив, що 3696 людей перемістили в готелі і казарми на Гуамі, де судно знаходиться на стоянці.

Нагадаємо, 2 квітня повідомлялося, що на американському авіаносці USS Theodore Roosevelt близько 80 військовослужбовців заразилися коронавірусом.