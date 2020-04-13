Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на представника ВМС США.
“92% членів екіпажу Theodore Roosevelt пройшли тестування. На сьогодні у 550 був позитивний тест, у 3673 – негативний”, – заявив представник ВМС.
Всього на борту перебувають більше 4 тис. осіб, таким чином заражені більше 10% екіпажу.
Представник відомства уточнив, що 3696 людей перемістили в готелі і казарми на Гуамі, де судно знаходиться на стоянці.
Нагадаємо, 2 квітня повідомлялося, що на американському авіаносці USS Theodore Roosevelt близько 80 військовослужбовців заразилися коронавірусом.
- У зв’язку з пандемією коронавірусу в Нью-Йорку мобілізували медпрацівників, всі лікарні обсуговують лише заражених COVID-19. У Центральному парку вже організували тимчасовий госпіталь на 68 місць, щоб приймати тих, хто заразилися.
- У ВООЗ вважають, що США можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу.