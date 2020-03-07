Про це повідомляє Reuters.

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що після перевірки 21 тест дав позитивний результат на коронавірус. 19 осіб – члени екіпажу, 2 – пасажири лайнера.

“Всі пасажири і екіпаж будуть перевірені на коронавірус … Ті, хто повинні бути поміщені на карантин, будуть поміщені на карантин. Ті, кому потрібна додаткова медична допомога, отримають її”, – заявив Пенс.

Тепер круїзний лайнер доставлять в некомерційний порт, і всі пасажири й екіпаж пройдуть перевірку щодо можливого зараження.

Лайнер виконував круїз з Сан-Франциско на Гаваї і повинен був закінчити рейс в суботу. Його затримали у Каліфорнії через те, що у деяких пасажирів діагностували зараження коронавірусною інфекцією.

Медики почали проводити тести на предмет можливого зараження після того, як у двох колишніх пасажирів, які перебували на судні з 11 по 21 лютого, під час круїзу в Мексику, виявили коронавірусну інфекцію.

Один із заражених, 71-річний житель передмістя Сакраменто, помер.

За інформацією американського телеканалу CNN, всього на лайнері знаходяться 2422 пасажира, а також 1 111 членів екіпажу. В цілому, це представники 54 національностей.

В цілому 46 осіб на судні були протестовані на наявність коронавірусу.