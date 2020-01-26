Про це заявив міністр охорони здоров’я Китаю Ма Сяовей, повідомляє The Guardian.
За словами Ма Сяовея, той факт, що кількість хворих збільшується завдяки “ходячим джерелам інфекції” — пацієнтам без прояву симптомів — ускладнює контроль та запобігання захворюванню.
“Для цього нового коронавіруса ми не визначили джерело інфекції, і нам не зрозумілий ризик її мутації і як вона поширюється. Оскільки це новий коронавірус, в найближчі дні і тижні можуть відбутися деякі зміни, і небезпека, яку він представляє для людей різного віку, також змінюється”, — додав міністр.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
25 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.
- У Канаді підтвердили перший випадок зараження небезпечним коронавірусів нового типу 2019 nCoV з Китаю. Також випадки зараження були зафіксовані в 3 штатах США.
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