Китайські медики з'ясували, що інфіковані новим коронавірусом nCoV 2019 можуть заражати інших до того, як відчують перші симптоми захворювання.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Китаю Ма Сяовей, повідомляє The Guardian.

За словами Ма Сяовея, той факт, що кількість хворих збільшується завдяки “ходячим джерелам інфекції” — пацієнтам без прояву симптомів — ускладнює контроль та запобігання захворюванню.

“Для цього нового коронавіруса ми не визначили джерело інфекції, і нам не зрозумілий ризик її мутації і як вона поширюється. Оскільки це новий коронавірус, в найближчі дні і тижні можуть відбутися деякі зміни, і небезпека, яку він представляє для людей різного віку, також змінюється”, — додав міністр.

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Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

25 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.