Популярні парки розваг Гонконгу "Діснейленд" і Ocean Park закрили з 26 січня. Це превентивна міра в поширенні смертельного коронавирусу nCoV 2019.

Про це повыдомляє агентство Reuters.

Ще в п’ятницю шанхайський уряд заявив, що “Діснейленд” буде закритий з суботи.

Нагадаємо, що зараз в країні святкують китайський Новий рік, а це період, коли в громадських місцях, в парках розваг зазвичай повно туристів.

Станом на 25 січня Китай підтвердив 1 975 випадків зараження новим коронавірусів пацієнтів, в той час як кількість смертей від цього вірусу зросло до 56.

Вірус поширився на китайські міста, включаючи Пекін і Шанхай, а також на Сполучені Штати, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань і розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, щоб захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.