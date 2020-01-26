Про це повыдомляє агентство Reuters.
Ще в п’ятницю шанхайський уряд заявив, що “Діснейленд” буде закритий з суботи.
Нагадаємо, що зараз в країні святкують китайський Новий рік, а це період, коли в громадських місцях, в парках розваг зазвичай повно туристів.
Станом на 25 січня Китай підтвердив 1 975 випадків зараження новим коронавірусів пацієнтів, в той час як кількість смертей від цього вірусу зросло до 56.
Вірус поширився на китайські міста, включаючи Пекін і Шанхай, а також на Сполучені Штати, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань і розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, щоб захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.
- 24 січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про створення оперативного штабу в зв’язку зі спалахом небезпечного коронавірусу в Китаї і закликав українців не хвилюватися.
- Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус.
- В аеропорту “Бориспіль” почали проводити температурний скринінг пасажирів з Китаю.
- У Канаді підтвердили перший випадок зараження небезпечним коронавірусом нового типу 2019 nCoV з Китаю.