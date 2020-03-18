Державна митна служба не планує вводити додаткові заходи контролю за поштовими відправленнями, оскільки ризик поширення вірусу у такий спосіб відсутній.

Про це повідомив очільник відомства Максим Нефьодов в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Всесвітня організація здоров’я не підтверджує перенесення вірусу на фізичних предметах довше ніж декілька годин, тому ризику в пошті ми не бачимо наразі. Якщо рекомендації зміняться, думатимемо”, – сказав він.

Водночас, за словами Нефьодова, деякі затримки в поштових відправленнях можливі через скорочення кількості рейсів і збільшення часу на проходження кордонів вантажним транспортом.

“Але, сподіваємося, що зупинки торгівлі через інтернет або доставки товарів поки що не буде”, – додав голова Держмитниці.

Нагадаємо, що з опівночі 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.