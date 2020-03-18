Про це повідомив очільник відомства Максим Нефьодов в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.
“Всесвітня організація здоров’я не підтверджує перенесення вірусу на фізичних предметах довше ніж декілька годин, тому ризику в пошті ми не бачимо наразі. Якщо рекомендації зміняться, думатимемо”, – сказав він.
Водночас, за словами Нефьодова, деякі затримки в поштових відправленнях можливі через скорочення кількості рейсів і збільшення часу на проходження кордонів вантажним транспортом.
“Але, сподіваємося, що зупинки торгівлі через інтернет або доставки товарів поки що не буде”, – додав голова Держмитниці.
Нагадаємо, що з опівночі 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
- Напередодні повідомлялося, що в Україні зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14.
- Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області.