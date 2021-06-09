«Коронавірус не подолано»: МОЗ пропонує продовжити карантин на літній період

Міністерство охорони здоров'я пропонує продовжити карантин в Україні на літній період.

Про це на засіданні Уряду заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Зокрема, Ляшко зазначив, що станом на 9 червня зайнятість ліжок для COVID-хворих в Україні є найменшою з початку 2021 року. Крім того, восьмий тиждень поспіль МОЗ фіксує спад захворюваності.

При цьому карантинні заходи все ще необхідні для того, щоб стримувати поширення коронавірусу.

“Ми запропонуємо уряду розглянути питання продовження карантинних обмежень на літній період, оскільки коронавірус не подолано”, – сказав Ляшко.

Зокрема, МОЗ наголошує на обов’язковому носінні масок в громадських будівлях й транспорті, а також відповідальному ставленні до дотримання фізичної дистанції.

За його словами, пропозиція про продовження карантину незабаром надійде Кабміну.

Нагадаємо, що станом на середу, 9 червня, усі області України, а також столиця – місто Київ перейшли до “зеленої” зони адаптивного карантину.

Як відомо, днями Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови про адаптивний карантин. Зокрема, були оновлені критерії, за якими встановлюється “зелена” карантинна зона.