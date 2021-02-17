Багато вчених очікують, що вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, стане ендемічним (характерним для певної місцевості), та з часом може стати не таким небезпечним.

Про це пише науковий журнал Nature.

Більшу частину минулого року Західна Австралія була вільна від коронавірусу. Друзі збиралися в барах; люди цілувалися і обіймали своїх родичів; діти ходили до школи без перевірки температури і без масок. Це стало можливим тільки завдяки жорстким обмеженням на поїздки і введенню карантину в деяких регіонах на початку року. Досвід Західної Австралії дав уявлення про життя вільне від коронавірусу SARS-CoV-2. Якщо інші країни за допомогою вакцин будуть прагнути до аналогічної стратегії нульового COVID-19, чи варто сподіватися, що світ позбудеться від вірусу?

У січні журнал Nature запитав понад 100 імунологів, дослідників інфекційних захворювань і вірусологів, які вивчають коронавірус, чи можна його викорінити.

Майже 90% респондентів думають, що коронавірус стане ендемічним, а це означає, що він буде продовжувати циркулювати в певних групах населення світу протягом багатьох років.

“Викорінення цього вірусу прямо зараз багато в чому схоже на спробу спланувати будівництво сходів на Місяць. Це нереально”, – сказав Майкл Остерхольм, епідеміолог з Міннесотського університету в Міннеаполісі.

Але нездатність викорінити вірус не означає, що смертність, випадки захворювання або соціальна ізоляція збережуться в тих самих масштабах. Майбутнє буде в значній мірі залежати від типу імунітету, який люди набудуть у результаті перенесеної інфекції або вакцинації, і від того, як буде розвиватися вірус. Грип і чотири коронавіруси людини, що викликають застуду, також є ендемічними.

Набутий імунітет, щеплення від сезонного грипу – все це допомагає жити без карантину, ізоляцій і соціального дистанціювання.

Більше третини респондентів опитування Nature’s вважають, що можна буде усунути SARS-CoV-2 в деяких регіонах, але при цьому він буде і далі поширюватися в інших. У регіонах з нульовим рівнем COVID-19 буде постійний ризик спалахів захворювань, але вони можуть бути швидко придушені колективним імунітетом, якщо більшість людей будуть вакциновані. Це припустив Крістофер Дай, епідеміолог з Університету Оксфорд, Велика Британія.

Це один зі сценаріїв, який вчені передбачають для SARS-CoV-2: вірус залишається, але у людей розвинеться імунітет до нього. Вірус стане ворогом, з яким вперше зіткнуться в ранньому дитинстві, коли він зазвичай викликає легкий перебіг захворювання або не викликає симптомів зовсім, сказала Дженні Лавін, дослідниця інфекційних захворювань з Університету Еморі в Атланті, штат Джорджія.

Вчені вважають це можливим, тому що саме так поводяться чотири ендемічних коронавіруси – OC43, 229E, NL63 і HKU1. Три з цих віруси циркулювали в людських популяціях протягом сотень років; два з них є причиною приблизно 15% респіраторних інфекцій.

Масштабне дослідження серед людей, що перехворіли COVID-19, показує, що їхні рівні антитіл, які допомагають запобігти повторному зараженню, починають знижуватися приблизно через шість-вісім місяців. Але їхні тіла також виробляють В-клітини пам’яті, які можуть виробляти антитіла у разі виникнення нової інфекції, і Т-клітини, які можуть знищувати інфіковані вірусом клітини, – сказала Даніела Вейскопф, імунолог з Інституту імунології Ла-Хойя в Каліфорнії.

Ще належить встановити, чи може ця імунна пам’ять блокувати повторне зараження вірусом – хоча випадки повторного зараження були зареєстровані, і нові вірусні штами збільшують ймовірність повторного захворювання.

Вайскопф та її колеги зазначають, що якщо у більшості людей розвивається пожиттєвий імунітет до вірусу, то вірус навряд чи стане ендемічним. Але імунітет може ослабнути через рік або два – і вже є натяки на те, що вірус може еволюціонувати. Більше половини вчених з опитування Nature вважають, що ослаблення імунітету буде однією з основних причин, чому вірус стане ендемічним.

Поскільки людство все ще чутливе до COVID-19, то статус вірусу є пандемічним. У ендемічній фазі кількість інфекцій стає відносно постійною протягом багатьох років. Для досягнення цього стійкого стану може знадобитися кілька років чи десятиліть, в залежності від того, наскільки швидко у населення розвинеться імунітет.

Якщо дозволити вірусу безконтрольно поширюватися, це буде найшвидшим способом дістатися до точки ендемії, але це призведе до мільйонів смертей. Цей шлях величезних жертв, – говорять учені.

Вакцини і колективний імунітет

Країни, які почали вакцинацію проти COVID-19, незабаром зможуть заявити про зниження кількості важких захворювань. Але потрібно більше часу, щоб побачити, наскільки ефективно вакцини можуть знизити передачу інфекції. Дані клінічних випробувань припускають, що вакцини, що запобігають симптоматичній інфекції також можуть зупинити передачу вірусу людині.

Якщо вакцини дійсно блокують передачу інфекції, і якщо вони залишаться ефективними проти нових штамів вірусу, – можливо, вдасться усунути вірус у регіонах, де буде вакциновано достатня кількість людей, щоб створити колективний імунітет.

Вакциною, яка на 90% ефективна в блокуванні передачі вірусу, повинні бути щеплені не менше 55% населення за умови збереження заходів соціального дистанціювання, носіння масок тощо. Згідно з моделлю, розробленою Олександрою Хоган з Імперського коледжу Лондона і її колегами, без карантинних заходів буде потрібно щепити не менше 67% населення країни.

У багатьох країнах вакцинація навіть 55% населення буде складним завданням. “Вірус збережеться, якщо в деяких частинах світу люди не будуть щеплені”, – сказав Джеффрі Шаман, дослідник інфекційних захворювань Колумбійського університету в Нью-Йорку.

Схожий на грип?

Пандемія грипу 1918 року, яка забрала життя понад 50 мільйонів людей, є критерієм оцінки всіх інших пандемій. Вона була викликана вірусом грипу А, який виник у птахів. З тих пір майже всі випадки грипу А і всі наступні пандемії грипу були викликані “нащадками” вірусу 1918 року. Ці “нащадки” циркулюють земною кулею, щорічно заражаючи мільйони людей. Варто відзначити, що сезонний грип і раніше забирає приблизно 650 000 життів на рік.

Здається, що грип розвивається набагато швидше, ніж SARS-CoV-2. Ця особливість є причиною того, що вакцини проти грипу необхідно розробляти щорічно, чого може не знадобитися для SARS-CoV-2.

Проте, коронавірус може перехитрити вакцини. Лабораторні дослідження вже показують, що антитіла в крові людей, які перехворіли на COVID-19, менш здатні розпізнавати штам вірусу, вперше ідентифікований у Південній Африці (названий 501Y.V2). Можливо справа в мутаціях в білку шипа вірусу, на який вакцини і націлені. Результати випробувань показують, що деякі вакцини можуть бути менш ефективними проти 501Y.V2, ніж проти інших варіантів вірусу.

Проте, імунна система має багато хитрощів: вона може реагувати на багато особливостей вірусу, а не тільки на шип. Вчені вважають, що вірусу доведеться пройти через безліч мутацій, щоб вакцина стала неефективною. Попередні результати випробувань свідчать про те, що вакцини можуть захистити людей з 501Y.V2 від важких симптомів.

Вчені вважають, що цілком ймовірно, вакцини проти SARS-CoV-2 потрібно буде оновлювати, можливо, щорічно. Але навіть в цьому випадку імунітет від попередньої вакцинації або перенесеної інфекції, ймовірно, притупить серйозне захворювання. У разі ендемічного коронавірусу часті повторні інфекції посилюють імунітет проти родинних варіантів, і, як правило, люди переносять хворобу легко. Але цілком можливо, що вакцини не зупинять розвиток важких симптомів у деяких людей.

Кіроподібний вірус

Якщо вакцини проти SARS-CoV-2 будуть ефективні протягом життя, то вірус може стати чимось на зразок кору. Вчені, звичайно, в це мало вірять, але кажуть, що “все можливо”.

За допомогою високоефективної протикорової вакцини людина захищена на все життя – вірус кору був ліквідований у багатьох частинах світу. До створення вакцини в 1963 році масштабні епідемії забирали життя близько 2,6 мільйона осіб на рік, в основному дітей. На відміну від вакцин проти грипу, щеплення від кору не треба робити щороку.

Кір як і раніше є ендемічним захворюванням в деяких регіонах світу, де рівень імунізації дуже низький. У 2018 році в результаті “глобального відродження кору” загинуло більше 140 000 чоловік. Аналогічна ситуація може виникнути з SARS-CoV-2, якщо люди відмовляться від вакцинації.

Опитування понад 1600 громадян США показав, що понад чверть виразно або ймовірно відмовилися б від вакцини проти COVID-19, навіть якщо б вона була безкоштовною і вважалася безпечною (див. Go.nature.com/3a9b44s).

Коронавірус і тварини

Майбутнє SARS-CoV-2 також буде залежати від того, чи приживеться він в популяції диких тварин. Деякі хвороби, хоч і взяті під контроль, але все ж продовжують інфікувати людей, тому що тварини, такі як комахи, дають хвороботворних мікроорганізмів шанс потрапити назад в людей. До них відносяться жовта лихоманка, вірус Ебола і чикунгунья.

SARS-CoV-2, який ймовірно, походить від кажанів, легко заражає багатьох тварин, включаючи кроликів і хом’яків. Особливо він заразний для норок.

Шлях, по якому SARS-CoV-2 може стати ендемічним вірусом, важко передбачити, але суспільство в деякій мірі контролює його.