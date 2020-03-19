Про це Шахов розповів у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.
“Сьогодні повідомили, що у дружини також підтверджений плюсовій тест на коронавірус і можу чітко повідомити і всіх заспокоїти. Дружина почувається нормально, теж в ізоляції. Два дні у неї була температура і на цьому все припинилося. Поки в нормальному стані”, – сказав він.
Також Шахов розповів, що заразився коронавірусом в Україні.
Раніше в прес-службі Київської обласної державної адміністрації повідомляли про другий підтверджений випадок коронавірусу в області.
“У Київській області підтверджено другий випадок захворювання коронавірусом. Це жінка, член сім’ї першого хворого в Київській області. Зараз їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості”, – йдеться в повідомленні КМДА.
Раніше повідомлялося, що кількість людей на Землі, які захворіли новим атиповим коронавірусом, перевищила 200 тисяч осіб. Минулої доби в Італії через коронавірус COVID-19 загинули майже 500 осіб. Більш ніж тисяча пацієнтів одужали.
- Нагадаємо, 17 березня в Україні було зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14. Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області. Від коронавируса COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.
- З 12 березня по 3 квітня в країні введений карантин. Жорсткі заходи діють з 17 березня. Зупинені міжнародні пасажирські перевезення, а також перевезення між містами і областями країні. Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі до 10 осіб в маршрутних таксі, тролейбусах. Масові зібрання також заборонені.