Про це Шахов розповів у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні повідомили, що у дружини також підтверджений плюсовій тест на коронавірус і можу чітко повідомити і всіх заспокоїти. Дружина почувається нормально, теж в ізоляції. Два дні у неї була температура і на цьому все припинилося. Поки в нормальному стані”, – сказав він.

Також Шахов розповів, що заразився коронавірусом в Україні.

Раніше в прес-службі Київської обласної державної адміністрації повідомляли про другий підтверджений випадок коронавірусу в області.

“У Київській області підтверджено другий випадок захворювання коронавірусом. Це жінка, член сім’ї першого хворого в Київській області. Зараз їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості”, – йдеться в повідомленні КМДА.

Раніше повідомлялося, що кількість людей на Землі, які захворіли новим атиповим коронавірусом, перевищила 200 тисяч осіб. Минулої доби в Італії через коронавірус COVID-19 загинули майже 500 осіб. Більш ніж тисяча пацієнтів одужали.