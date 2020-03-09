Про це повідомляє Cyprus News Agency з посиланням на міністра охорони здоров’я Константіноса Іоанну.
Зокрема, інфікування виявили у 25-річного хлопця, який 26 лютого повернувся з Мілана. В аеропорту його оглянула медсестра, після чого він перебував у самоізоляції.
Також короновірус зафіксували у 64-річного співробітника державної лікарні в Нікосії.
За останніми даними, від захворювання, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, у світі вже одужали 62 тисячі людей. Водночас померли — 3 825 пацієнтів.
Загальна кількість інфікованих зросла до 110 041. Крім материкового Китаю, найбільша кількість інфікованих у Південній Кореї — 7 382, Італії — 7 375 та Ірані — 6 566.
- В Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.