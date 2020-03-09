У двох чоловіків з Кіпру виявили новий коронавірус. До цього Кіпр був останньою державою Європейського Союзу, де не виявили хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Cyprus News Agency з посиланням на міністра охорони здоров’я Константіноса Іоанну.

Зокрема, інфікування виявили у 25-річного хлопця, який 26 лютого повернувся з Мілана. В аеропорту його оглянула медсестра, після чого він перебував у самоізоляції.

Також короновірус зафіксували у 64-річного співробітника державної лікарні в Нікосії.

За останніми даними, від захворювання, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, у світі вже одужали 62 тисячі людей. Водночас померли — 3 825 пацієнтів.

Загальна кількість інфікованих зросла до 110 041. Крім материкового Китаю, найбільша кількість інфікованих у Південній Кореї — 7 382, Італії — 7 375 та Ірані — 6 566.