Коронавірус залишається на масках протягом 7 днів: поради вчених

Про це пише американське видання Business Insider.

Дослідники з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань і Центру США з контролю і профілактиці захворювань виявили, що коронавірус залишається на поверхні санітарних масок протягом семи днів і може інфікувати людину.

Таким чином, було встановлено, що коронавірус залишається на зовнішній стороні медичної маски протягом тижня.

“Якщо ви хочете захистити себе, дотримуйтесь правил гігієни, часто мийте руки та намагайтеся не торкатися до обличчя, рота або носа нечистими руками”, – сказав один з авторів дослідження Лео Пун Літ-мен.

У дослідженні говориться, що коронавірус може залишатися на різних поверхнях – від картону, тканини, деревини й до нержавіючої сталі.

Коронавірус викликає респіраторне захворювання. Вірус, як правило, передається повітряно-крапельним шляхом, через чхання зараженої людини, але може передаватися і через об’єкти, яких торкалася інфікована людина, якщо потім не мити руки, торкатися обличчя і не дотримуватися правил гігієни.

Раніше було встановлено, що коронавірус може залишатися життєздатним на мідній поверхні протягом 4 годин, на картоні протягом 24 годин і на пластиці протягом трьох днів. На тривалість життя коронавіруса також впливають різні фактори, такі як температура і вологість. Тому необхідно регулярно дезінфікувати предмети домашнього вжитку, до яких люди часто торкаються, такі, як дверні ручки, поверхні столів, телефони.

Медичні маски для обличчя, зокрема хірургічні маски та респіраторні маски N95, мають підвищений попит з моменту спалаху, тому в багатьох країнах спостерігається їх дефіцит. Відзначається, що існує не так багато наукових доказів того, що маски допомагають запобігти поширенню інфекції, за винятком випадків, коли їх використовують заражені люди. Прооте, вчені сходяться на думці, що залишатися вдома і дотримуватися соціальної дистанції — це найкращий спосіб зменшити кількість інфекцій і “згладити криву” епідемії.