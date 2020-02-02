Коронавірус: перша смерть за межами Китаю зареєстрована на Філіппінах

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, чоловік заразився ще до прибуття на Філіппіни.
На даний момент в результаті спалаху понад 300 осіб померли, переважна більшість в провінції Хубей, і понад 14 000 осіб інфіковані.
Дедалі більшого країн вводять заборону на в’їзд іноземців з Китаю і вимагають від своїх громадян проходити карантин.
Що відомо про цю смерть?
За повідомленням Міністерства охорони здоров’я Філіппін, чоловік приїхав на Філіппіни з Уханя через Гонконг з 38-річною китаянкою, у якої також був позитивний результат на вірус.
Чоловіка госпіталізували в столиці Маніла, а потім він захворів важкою формою пневмонії.
Рабіндра Абаясінгхе, представник ВООЗ на Філіппінах, закликала людей зберігати спокій: “Це перша зареєстрована смерть за межами Китаю. Однак ми повинні враховувати, що це не місцевий випадок. Цей пацієнт прийшов з епіцентру спалаху”.
Місцеві ЗМІ повідомляли, що чоловік спочатку йшов на поправку, але потім його стан за 24 години різко погіршився.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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