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Коронавірус: перша смерть за межами Китаю зареєстрована на Філіппінах

На Філіппінах від коронавіруса помер чоловік - 44-річний китаєць з Уханя. Це перший випадок смерті за межами Китаю.

Неділя, 2 лютого 2020, 07:52

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, чоловік заразився ще до прибуття на Філіппіни.

На даний момент в результаті спалаху понад 300 осіб померли, переважна більшість в провінції Хубей, і понад 14 000 осіб інфіковані.

Дедалі більшого країн вводять заборону на в’їзд іноземців з Китаю і вимагають від своїх громадян проходити карантин.

Що відомо про цю смерть?

За повідомленням Міністерства охорони здоров’я Філіппін, чоловік приїхав на Філіппіни з Уханя через Гонконг з 38-річною китаянкою, у якої також був позитивний результат на вірус.

Чоловіка госпіталізували в столиці Маніла, а потім він захворів важкою формою пневмонії.

Рабіндра Абаясінгхе, представник ВООЗ на Філіппінах, закликала людей зберігати спокій: “Це перша зареєстрована смерть за межами Китаю. Однак ми повинні враховувати, що це не місцевий випадок. Цей пацієнт прийшов з епіцентру спалаху”.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що чоловік спочатку йшов на поправку, але потім його стан за 24 години різко погіршився.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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Теги: Китай, коронавірус, Филиппины

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