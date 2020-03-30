Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ“.
“Він (Григорій Самардак – Ред.) підтвердив, що залишився на самоізоляції. Є підозра на вірус“, – розповіли журналістам.
Водночас відомо, що голова облради раніше спілкувався з депутатом ради Геннадієм Фуксом, у якого вже був підтверджений коронавірус.
Уточнюється, що Самардака перевірили на коронавірус за допомогою швидкого тесту, який і показав позитивний результат.
При цьому симптомів хвороби у голови облради поки не спостерігається.
- Станом на 10:00 29 березня в Україні зафіксовано 418 випадків захворювання COVID-19.