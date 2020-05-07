У одного з особистих помічників президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа підтверджено коронавірус.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Уточнюється, що коронавірус був підтверджений у службовця військово-морських сил США, який виконує обов’язки особистого камердинера президента Дональда Трампа.

Відзначається, що камердинери в США є членами елітної військової частини та працюють близько до першої сім’ї держави.

Повідомляється, що Дональд Трамп був засмучений, коли йому повідомили про позитивний результат камердинера на коронавірус.

“Президент і віцепрезидент відтоді дали негативний результат на вірус, вони залишаються здоровими”, – сказано в повідомленні.

Під час епідемії коронавірусу президент США, віцепрезидент Майк Пенс і старші співробітники адміністрацій регулярно складають тести.