Про це повідомляє американський канал CNN.
Уточнюється, що коронавірус був підтверджений у службовця військово-морських сил США, який виконує обов’язки особистого камердинера президента Дональда Трампа.
Відзначається, що камердинери в США є членами елітної військової частини та працюють близько до першої сім’ї держави.
Повідомляється, що Дональд Трамп був засмучений, коли йому повідомили про позитивний результат камердинера на коронавірус.
“Президент і віцепрезидент відтоді дали негативний результат на вірус, вони залишаються здоровими”, – сказано в повідомленні.
Під час епідемії коронавірусу президент США, віцепрезидент Майк Пенс і старші співробітники адміністрацій регулярно складають тести.
- 43 американських штати планують до кінця тижня повністю або частково зняти карантин і відновити роботу бізнесу та інших установ.