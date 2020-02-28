Поширення коронавірусу по всій земній кулі і ймовірна загроза пандемії перетворили цей тиждень на ринку акцій в гірший з часів світової фінансової кризи в 2008 році.

Про це повідомляє Reuters.

Поширення коронавірусу в країнах Європи і на території США посилює побоювання з приводу того, що можлива рецесія.

Днем раніше основні індекси на Уолл-стріт знизилися шосту сесію поспіль.

S & P 500 закінчив сесію на 12% нижче рекордного піку 19 лютого.

Індекс Dow Jones Industrials впав на 4,42% до 25.766,64 пункту.

S & P 500 – на 4,42% до 2.978,76 пункту.

Nasdaq Composite – на 4,61% до 8.566,48 пункту.

Що стосується цін на нафту, то в п’ятницю, 28 лютого, вони опустилися до мінімуму більш ніж за рік, зафіксувавши максимальне тижневе зниження більш ніж за чотири роки. Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 3,0% до 50,20 доларів за барель, на WTI – на 3,30% до 45,50 доларів за барель. За тиждень WTI втратила близько 14% – максимально з травня 2011 року, Brent – приблизно 13% – максимум з середини січня 2016 року.

Головний інвестиційний стратег-аналітик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норіхіро Фухіто пояснив, що це обумовлено тим, що на фондовому ринку коронавірус виглядає саме як пандемія, так як ніхто не може сказати, як довго він триватиме і наскільки серйозними будуть наслідки.

Рейтингове агентство Moody’s заявило, що пандемія коронавірусу спровокує глобальний спад і спад в США в першій половині року.