Основна інформація про китайський атиповий коронавірус зібрана на офіційному сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Найбільш поширені симптоми COVID-19:
Підвищення температури тіла
Втома і стомлюваність
Сухий кашель
За час поширення китайського коронавіруса у деяких пацієнтів спостерігалися нежить, закладеність носа, а також діарея або фарингіт.
Також в ВООЗ відзначають, що симптоми COVID-19 можуть носити слабовиражений характер і розвиватися досить поступово. Деякі інфіковані не відчувають поганого самопочуття або певних чітких симптомів. При цьому приблизно в одному з шести випадків виникає дихальна недостатність, до чого схильні в основному люди похилого віку і люди, які мають соматичні захворювання, проблеми з серцем, артеріальну гіпертензію та діабет.
В організації рекомендують звертатися за медичною допомогою при наявності ускладненості дихання, кашлю і підвищеної температури тіла.
- 9 березня біля двох чоловіків на Кіпрі виявили коронавірус. До цього Кіпр був останньою державою Європейського союзу, де не було випадків зараження COVID-19.
- Через коронавірус Молдова з 10 березня заборонить в’їзд в країну іноземців, які прибули літаком.
- В Ізраїлі для уникнення поширення коронавірусу всіх громадян, які приїхали з-за кордону, будуть ізолювати на 14 днів.