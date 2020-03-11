Основна інформація про китайський атиповий коронавірус зібрана на офіційному сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Найбільш поширені симптоми COVID-19:

Підвищення температури тіла

Втома і стомлюваність

Сухий кашель

За час поширення китайського коронавіруса у деяких пацієнтів спостерігалися нежить, закладеність носа, а також діарея або фарингіт.

Також в ВООЗ відзначають, що симптоми COVID-19 можуть носити слабовиражений характер і розвиватися досить поступово. Деякі інфіковані не відчувають поганого самопочуття або певних чітких симптомів. При цьому приблизно в одному з шести випадків виникає дихальна недостатність, до чого схильні в основному люди похилого віку і люди, які мають соматичні захворювання, проблеми з серцем, артеріальну гіпертензію та діабет.

В організації рекомендують звертатися за медичною допомогою при наявності ускладненості дихання, кашлю і підвищеної температури тіла.