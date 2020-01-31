Про це повідомляє місцеве видання Gazeta Wroclawska.
31-річний чоловік самостійно звернувся в лікарню через нездужання. Він повідомив, що вже багато років живе в Польщі, проте часто подорожує по Китаю і Європі. 23 січня він повернувся з Уханя до Вроцлава.
Чоловіка госпіталізували в ізольовану палату, а зразки крові відправили на аналіз в лабораторію в Берлін.
Видання зазначає, що в лікарні є спеціальний бокс Мельцера – приміщення з окремим входом і двома окремими залами. У кожному з них по два ліжка, але при необхідності їх кількість можна збільшити. Зали оснащені спеціальним обладнанням для інфекційних захворювань, включаючи комбінезони, маски і спеціальну систему вентиляції.
В даний час в Польщі немає офіційно підтвердженого випадку коронавірусу.
- 27 січня першого пацієнта – туриста з Азії – госпіталізували з підозрою на зараження коронавірусом в Куявсько-Поморському воєводстві Польщі.